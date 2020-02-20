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Турецкая Армия на границе с Сирией, февраль 2020 года

Турецкая Армия на границе с Сирией, февраль 2020 года

Emrah Gurel/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/193/12969193/AP_19287535301194-pic905-895x505-72298.jpg" alt="«Нанесен удар »: Су-24 остановили прорыв боевиков в Идлибе" /></p> <p>

В Идлибе проходят «ожесточенные бои» между военными САР и атаковавшими их формированиями протурецкой сирийской «оппозиции». Бойцы сирийской армии отразили атаки, уничтожив несколько единиц военной техники, и не сдали ни одного населенного пункта, однако в ситуацию пришлось вмешаться и российским ВКС.

Российские бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

При этом отмечается, что турецкие войска прекратили артиллерийский огонь по позициям армии Сирии после обращения российских военных.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», — цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее стало известно, что протурецкие подразделения сил сирийской оппозиции начали наступление в провинции Идлиб. Как сообщила радиостанция Sham FM, сирийские военные отражали массированную атаку в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба.

«Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков», — говорилось в сообщении.

Боевикам не удалось продвинуться, так как армия Сирийской Арабской Республики (САР) дала им отпор, уничтожила несколько единиц военной техники и ликвидировала несколько солдат противника, отмечают СМИ. При этом сирийцы не сдали никакие населенные пункты.

Тем не менее, как сообщает турецкое министерство обороны, в результате атак погибли 50 сирийских военнослужащих, пишет РИА «Новости».

О наступлении сообщает также телеканал Al Jazeera. По его данным, сирийских военных на юго-востоке провинции Идлиб атаковали формирования вооруженной сирийской оппозиции, которые выступают за Турцию и «поддерживаются силами турецкой армии». По имеющейся информации, «отряды турецкого спецназа, которые поддерживают танки, участвуют в наступательной операции в провинции Идлиб».

Другой местный телеканал — Sky News Arabia — утверждает, что «турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки». В то же время говорится о том, что «сирийским войскам удалось уничтожить несколько единиц боевой техники турецкой армии» на подступах к населенному пункту Нейраб.

Ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась в начале февраля. Произошло это после того, как террористы усилили свои атаки вслед за попытками российских и турецких военных установить режим тишины. Первые февральские нападения со стороны сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, произошли девять дней назад. Тогда эти формирования начали масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее. Но их попытки прорваться провалились, так как сирийская армия отразила атаки. В результате боевики понесли значительные потери в живой силе.

Накануне, 19 февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова провести военную операцию в Идлибе.

«Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю [боевую] мощь», — так глава Турции ответил на вопрос о том, будут ли задействованы ВВС Турции при возможной операции в Идлибе.

Незадолго до этого он предупредил, что начало операции турецких военных в Идлибе является «лишь вопросом времени», так как все приготовления для ее проведения завершены.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]», — приводит его слова ТАСС.

Эрдоган, который выступал перед сопартийцами в парламенте, уверен, что Россия и Турция «все еще далеки от достижения соглашения» по этой теме, несмотря на то, что переговоры по Идлибу продолжаются. По его словам, переговоры, которые до этого проходили как в Анкаре, так и Москве, «на данный момент не принесли желаемых результатов».

Вместе с тем он подчеркнул, что его государство «решительно настроено заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасность как Идлиба, так и Турции».

Россия, в свою очередь, собирается продолжить контакты с Анкарой, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации в Идлибе.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на данный момент Москва не совсем удовлетворена последними договоренностями с Турцией по Сирии.

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи — и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — сказал он журналистам.

Что касается сирийских властей, то они не намерены отступать, как того хочет Турция. Так, по словам, главы республики Башара Асада, сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб.

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