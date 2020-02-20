16 диковинных вещей, которые выглядят как чудеса из сказки, но очень просты по своей сути

Плох тот ученый, который не может за 5 минут объяснить 5-летнему ребенку, что он изучает. В мире множество сложнейших вещей, но если ты в них разбираешься, пересказать суть можно кратко, емко и лаконично. И неважно, насколько удивительно и малоубедительно это выглядит со стороны – люди хотят видеть чудеса и не всегда готовы принять прозаический ответ.
«Ледяные волосы» вырастают на древесине, когда в сильный мороз трескается поверхность и влага просачивается наружу, застывая в виде тоненьких ледяных «волосинок»
lkzntsv / Twitter
Высокая трава в частый сильный ветер как веником смахивала пыль и грязь с одной стороны камня многие годы, а вторая оставалась нетронутой
kchristiane / Reddit
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Вот так выглядит эффект Марангони, когда из-за большего поверхностного натяжения молока оно остается прилипшим к стенкам стакана и не смывается чаем
vaguelyupward / Reddit
Просто подо льдом лежит дерево. Оно и оставило след при падении.
sundaemourning / Reddit
Ветер способен загибать сосульки и гораздо интереснее!
sicariusdiem / Reddit
Просто дождевые потоки вымыли песок вокруг мяча, поэтому он стал возвышаться над поверхностью
DHubbage / Reddit
Чем хуже выглядит скорлупа, тем ярче признак дефицита кальция в рационе куриц – из кальция скорлупа и сделана
biggerwanker / Reddit
Лед на деревьях остался поле осеннего половодья, когда река разлилась и застыла из-за резких заморозков. Потом вода ушла, а корка льда так и висит.
RegalBeartic / Reddit
READ 3 января 2020 года отмечается Прокопьев день
Это упаковка с наушниками, внутри которых мощные магниты. Когда их уронили на песок, магниты притянули к себе железную пыль и мусор.
AndrewBrah / Reddit
Визуализация сложного процесса таяния льда под действием горячего шоколада – слабые места разрушаются в первую очередь
nikeliis / Reddit
Если яблоко из магазина бросить в кипяток, оно потемнеет, а на поверхности проступит защитный воск
catron-weinercakes / Reddit
Дюну, на которой выросла сосна, размыло прошлым ураганом, но ей это нипочем
I_am_Jo_Pitt / Reddit
В баночку сливали все остатки жира, чтобы не засорять раковину. Из-за деятельности микробов там образовался слой газа, достаточный, чтобы стать отдельной прослойкой и выдерживать вес жира сверху.
EsDblYou / Reddit
На крыльце есть аналог «теплого пола» и его неплохо видно
Smokelesss / Reddit
Волны точат даже скалы – вот тому еще один пример
mixitymax / Reddit
Во время стресса волосы могут поседеть, но если их не трогать, они затем вернутся к своему цвету
MythMithix / Reddit