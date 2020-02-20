Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года

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Министр финансов РФ Антон Силуанов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве

Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения допустимо после 2024 года, передает ТАСС.

«Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию», — сказал он.

По его словам, пока предложение о введении прогрессивной шкалы в кабмине не обсуждается.

В России подоходные налоги взимаются по фиксированной ставке в 13% вне зависимости от размера облагаемой суммы.

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