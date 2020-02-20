Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
Белоруссией было закуплено 160 тысяч тонн нефти, поставка запланирована на март, отметил представитель концерна.
Стоимость нефти является коммерческой тайной и не разглашается, подчеркнули в пресс-службе «Белнефтехима».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
— Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
— Белоруссия будет закупать нефть в других странах даже по ценам выше российских
Источник