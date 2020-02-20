Самые богатые игроки НХЛ (рейтинг Forbes)

Share Tweet Share Share Email CommentsАлександр Овечкин — только четвертый, Сидни Кросби — второй, лидером остался Джонатан Тэйвз из «Чикаго»

Летом 2017-го «Эдмонтон Ойлерз» предложил своему юному лидеру Коннору Макдэвиду — самому полезному игроку сезона 2016/17 — новый контракт на 8 лет и $100 млн. Но соглашение с рекордной среднегодовой зарплатой ($12,5 млн) начнет действовать с сезона 2018/19. Пока же у Макдэвида скромный контракт новичка ($3,7 млн вместе с бонусами), и даже приличные рекламные доходы (в числе его партнеров CCM, Adidas, Canadian Tire и Rogers Communications) не позволяют ему попасть в десятку самых богатых. В топ-3 рейтинга-2017 два игрока «Чикаго» с идентичными контрактами: Джонатан Тэйвз занимает первую строчку благодаря большей маркетинговой востребованности, Патрик Кейн — третий. Между ними — любимец брендов Сидни Кросби из «Питтсбурга». Прочие бухгалтерские детали участников рейтинга — в галерее Forbes.

№1 Джонатан Тэйвз, 29 лет, Канада

Клуб: «Чикаго Блэкхоукс»

Общий доход: $16 млн

Зарплата: $13,8 млн

Рекламный доход: $2,2 млн

Тэйвз стал в Чикаго настоящей легендой, когда в 2010-м привел «Блэкхоукс» к победе в Кубке Стэнли — спустя почти полвека без титулов, а затем был капитаном еще двух чемпионских кампаний (2013, 2015). Логично, что летом 2014-го он получил от клуба новый 8-летний контракт на $84 млн и самую высокую годовую зарплату на три сезона (в следующем она опустится до $12 млн). Кроме того, Тэйвз один из самых привлекательных для маркетинга хоккеистов. В его рекламном портфолио Bauer, Canadien Tire, Chevrolet, Frameworth, Hallmark и Upper Deck.

№2 Сидни Кросби, 30 лет, Канада

Клуб: «Питтсбург Пингвинз»

Общий доход: $15,7 млн

Зарплата: $10,9 млн

Рекламный доход: $4,8 млн

Действующий 12-летний контракт с «Пингвинз» на $104,4 млн Кросби подписал еще в 2012-м и за первые три года получил $36 млн. Следующие два сезона его годовой оклад составляет $10,9 млн. Однако Кросби, двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и трижды победитель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), по-прежнему остается самым востребованным брендами хоккеистом. В списке его партнеров Adidas, CCM, Frameworth, Gatorade Canada, Tim Horton's, Upper Deck, Verizon и Hallmark

№3 Патрик Кейн, 29 лет, США

Клуб: «Чикаго Блэкхоукс»

Общий доход: $14,8 млн

Зарплата: $13,8 млн

Рекламный доход: $1 млн

У Кейна заслуженно богатый контракт с «Блэкхоукс» (8 лет, $84 млн). В сезоне 2015/16 он первым из американцев стал самым результативным в регулярном чемпионате, а кроме того, получил приз Hart Trophy как самый полезный игрок. В прошлом сезоне свитер Кейна стал вторым (после Кросби) в рейтинге самых продаваемых в НХЛ.

№4 Александр Овечкин, 32 года, Россия

Клуб: «Вашингтон Кэпиталс»

Общий доход: $14 млн

Зарплата: $10 млн

Рекламный доход: $4,5 млн

По действующему с 2008-го 13-летнему контракту Овечкин ежегодно зарабатывает $10 млн в «Вашингтоне». Еще $4,5 добавляет в его бюджет рекламная активность. В этом году игрок обновил соглашения с Nike, Beats и Fanatics. Papa John's активно использует Овечкина для продвижения своего бренда в России, где у компании более 100 франшиз. Во время недавней промоакции изображение хоккеиста появилось на миллионе коробок для пиццы. Кроме того, с 2012 года Овечкин сотрудничает с Coca-Cola, а вот экипировочного спонсора спортсмен поменял — после шести лет с Bauer он вернулся к компании CCM, с которой сотрудничал в начале карьеры.

№5-6 Анже Копитар, 29 лет, Словения

Клуб: «Лос-Анджелес Кингз»

Общий доход: $13,1 млн

Зарплата: $13 млн

Рекламный доход: $100000

Второй год 8-летнего контракта Копитара с «Лос-Анджелесом» гарантирует хоккеисту $13 млн — ключевой игрок команды, выигравшей два Кубка Стэнли за три года (2012, 2014), этого заслуживает.

№5-6 Джейми Бенн, 28 лет, Канада

Клуб: «Даллас Старз»

Общий доход: $13,1 млн

Зарплата: $13 млн

Рекламный доход: $100000

В сезоне 2014/15 Бенн стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а летом 2016-го продлил контракт с «Далласом» на 8 лет и $76 млн.

№ 7 Пи-Кей Суббан, 28 лет, Канада

Клуб: «Нэшвилл Предаторз»

Общий доход: $12,5 млн

Зарплата: $11 млн

Рекламный доход: $1,5 млн

В 2014-м «Монреаль» сделал Суббана самым высокооплачиваемым защитником лиги, а прошлым летом обменял в «Нэшвилл». Однако, несмотря на более скромный рынок, игрок по-прежнему пользуется спросом у брендов. Среди его партнеров Samsung, Gatorade, Listerine и Bridgeston.

№ 8 Ши Уэбер, 32 года, Канада

Клуб: «Монреаль Канадиенс»

Общий доход: $12,1 млн

Зарплата: $12 млн

Рекламный доход: $100000

В 2012-м Уэбер очень грамотно подписал долгосрочный (на 14 лет) контракт на $110 млн с «Нэшвилл Предаторз». Прошлым летом игрока обменяли в «Монреаль», но на зарплате игрока это не сказалось. Авторитетный защитник (у него два олимпийских титула) получает $12 млн в сезон — за надежность в обороне и активность в атаке. Однако Уэберу уже 32, он часто травмируется, а впереди еще 8 лет щедрого контракта.

№ 9 Стивен Стэмкос, 27 лет, Канада

Клуб: «Тампа Бэй Лайтнинг»

Общий доход: $11 млн

Зарплата: $9,5 млн

Рекламный доход: $1,5 млн

Прошлым летом Стэмкоса активно звали в «Торонто», где канадец мог бы гораздо больше зарабатывать на рекламе, но игрок (будучи в статусе свободного агента) предпочел продлить соглашение с американским клубом «Тампа-Бэй» ($68 млн за 8 лет).

№ 10 Кори Перри, 32 года, Канада

Клуб: «Анахайм Дакс»

Общий доход: $10,2 млн

Зарплата: $10 млн

Рекламный доход: $150000

По условиям 8-летнего соглашения Перри с «Анахаймом» (на общую сумму $69 млн) его зарплата и бонусы будут сокращаться следующие три сезона на $1 млн в год.