Месть за правду: как чиновники Сочи затравили учительницу

Share Tweet Share Share Email CommentsПреподаватель биологии Елена Носова, опубликовавшая видео о ситуации в сфере образования Сочи, продолжает разоблачать местных чиновников и представителей полиции.

Около ОВД Адлера стоит симпатичная молодая брюнетка в зелёном платье. Она только что вышла из здания и перебирает в руках стопку документов. Судя по всему, она имеет магическое воздействие на полицейских: завидев её, они стараются побыстрее проскочить в дверь. Это бывшая учительница из Сочи Елена Носова, которая прославилась на всю Россию тем, что не побоялась пойти против начальства и сказать правду, чтобы привлечь внимание к ситуации в образовательной сфере курортного города. После этого её жизнь превратилась в настоящий ад.

Город несбывшихся надежд

Новая жизнь у Елены началась в 2016 году, когда она решила переехать вместе с дочкой из родной Саратовской области в курортный Сочи.

— У меня дочь часто болеет, поэтому мы и решили сменить климат, — рассказывает Елена.

Елена Носова

Первой и главной проблемой, с которой они столкнулись в Сочи, стал поиск работы. Дома Елена работала учителем в школе, поэтому начала искать работу по профилю. Она обошла несколько учебных заведений, и в итоге её согласились взять учителем биологии в школу № 4. Приглашение Елена получила лично от директора школы Владимира Шишкова. Поначалу всё было радужно.

— Директор пообещал мне зарплату 30 тысяч в месяц, я согласилась, — вспоминает Елена.

Однако уже через месяц иллюзии разбились о суровые реалии: вместо обещанных 30 тысяч молодая учительница получила только 13. В следующем месяце Елене выплатили 16 тысяч. Всё это стало неприятным сюрпризом для молодой женщины с малолетним ребёнком на руках, которая к тому же снимала жильё в Сочи. Практически все заработанные деньги приходилось отдавать за крышу над головой. Получается, что директор школы обманул учительницу.

— Я, конечно, была расстроена, но продолжала работать, — говорит Елена.

Порядки в школе были ещё те. Когда учительница осмотрелась, то поняла, что обман с зарплатой был ещё не самым страшным нарушением.

— В этой школе были проблемы с документацией, с её ведением. У меня возникали конфликтные ситуации с начальством. Дети в этой школе содержались в ужасных условиях: сломанные парты, стулья, двери, висящие на одной петле. Мои попытки устранить их не увенчались успехом, — рассказывает Елена.

Школьный компромат

Боец по жизни, она неоднократно пыталась решить все эти проблемы с руководством школы. Но начальство не реагировало. Лена решилась на крайнюю меру: предать огласке всё, что происходило в школе. В декабре 2017 года она взяла свой мобильный телефон и сняла ролик о том, в каких условиях учатся дети. Тут были и древние парты, и сломанные стулья и двери. Она залила ролик в социальные сети.

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На следующее утро молодая учительница проснулась знаменитой. Ролик буквально взорвал Интернет. Дерзкий поступок Елены не остался незамеченным руководством школы.

— Начальство поспешило меня уволить. Уволили буквально за два дня, сфабриковав несуществующие жалобы от родителей. Я была уволена якобы за нарушение устава школы, — вспоминает она.

За славой пришли и хлопоты. У Елены начался очень сложный путь по восстановлению на работе. Параллельно она продолжала разоблачать директора школы. Как выяснилось, помимо ужасного состояния кабинетов, парт и жутких условий для обучения детей при школе существовал настоящий хостел, где жили учителя.

Затем Елена опубликовала новый ролик о местном мальчике-инвалиде, которого уже год не посещали учителя. После этого учительница столкнулась с ещё большими проблемами — на этот раз она испортила жизнь местным чиновникам.

Чёрная метка

Через два месяца о скандале вокруг сочинской школы № 4 узнал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он лично прилетел разбираться. В школе начались многочисленные проверки прокуратурой, инспекцией труда. Были выявлены финансовые хищения, после чего директора школы попросили добровольно уволиться. Так он лишился своего поста.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Елена не сдавалась. Она хотела добиться через суд восстановления на работе.

— Местные чиновники приложили максимум усилий, чтобы я этого не смогла сделать: они пошли на мировое соглашение для восстановления меня по трудовой книжке, чтобы убрать статью. Якобы я была уволена по собственному желанию, — вспоминает Елена.

После разноса, который устроил местным чиновникам губернатор, мэр Сочи направил учительницу в местное управление образования. Там ей предложили на выбор работу в нескольких школах и жильё в аварийном общежитии. Однако она сама хотела работать в местном респектабельном образовательном центре «Сириус» для одарённых детей, но туда не попала.

— В «Сириусе» зарплата под 100 тысяч рублей, но мэр мне прямо сказал: «Ну, это не вариант». Они говорили, что это учебное заведение не относится к ним, поэтому устроить туда не могут. Я отправила запрос в «Сириус», но ответа так и не дождалась. В других школах я отказалась работать, как и в принципе в сфере образования, потому что считаю, что спустя два месяца со мной бы расправились. Слишком громкий скандал возник вокруг меня, и я побоялась оставаться в этой сфере, чтобы избежать проблем, — сетует Елена.

Молодая учительница с тех пор не может найти работу. Государственные и частные учреждения Сочи будто сговорились — она везде получает отказ.

— Я думаю, что мои проблемы с поиском работы связаны и с тем, что после увольнения я участвовала в выборах в качестве члена избирательной комиссии с решающим голосом именно на участке школы № 4, — рассказывает она.

Эпопея с автомобилями

Пока Лена сражалась с местными чиновниками, неприятности начались и у её малолетней дочери. Она стала жаловаться, что в детском садике воспитательницы и родители других детей начали очень настойчиво у неё выуживать информацию про маму.

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В итоге учительница решила покинуть Центральный район Сочи, где против неё ополчились все чиновники, и переехать в Адлер. Лена и её супруг собрали все вещи, упаковали в пластиковые мешки и погрузили в две семейные машины.

— У нас была разваливающаяся «дэу нексия» и древний «рено символ», который мы купили за 50 тысяч, чтобы передвигаться, — рассказывает Елена. — Мы всё погрузили и поехали в Адлерский район.

Уже на месте обе машины припарковали около дома 92 по улице Просвещения. В «дэу» остались все вещи: взрослая и детская тёплая одежда, постель, посуда, игрушки, книги.

В первый же день старенькая «дэу» пропала вместе с вещами. Примечательно, что на этой машине в тот момент не было регистрационных номеров.

— Мы пришли, а машины нет. Решили, что её эвакуировали. Мы позвонили на ближайшую штрафстоянку, оказалось, что машина действительно находится там. Мы поехали туда — на Демократическую, 18. Нам должны были выписать протокол за неправильную парковку, мы бы его оплатили и забрали машину, — рассказывает Елена.

Самое интересное, что в протоколе «дэу» была записана с номерами от «рено». Гаишники попросту открутили номер от соседней машины, чтобы оформить протокол.

Далее началось странное. Инспектор по фамилии Кондратьев, который находился на штрафстоянке, отказался выдать Елене протокол и автомобиль. Она просила его хотя бы выдать тёплые вещи, потому что в Сочи было ещё прохладно и шли дожди, но и в этом она получила отказ. Мало того, инспектор попытался сбежать со штрафстоянки через другие ворота, но Елена его остановила, чтобы прояснить ситуацию.

— Инспектор Кондратьев юлил и излагал разные версии: то машина арестована, то числится в угоне. В итоге он был вынужден вернуться на площадку, где заперся в кабинете и на нас не реагировал, — вспоминает Елена.

По её словам, на стоянке они пробыли с четырёх часов дня до 10 часов вечера. Елена несколько раз звонила в службу 102, там обещали прислать патруль и разобраться. Лишь через несколько часов приехали два сотрудника полиции и предложили переместиться в ОВД Адлера, чтобы написать там заявление. В отделении бывшая учительница встретилась с пресловутым инспектором Кондратьевым, который оформлял протокол на её «дэу».

— Он даже ознакомиться с ним не дал, но я случайно сняла его на видео. Как выяснилось, инспектор исправил в протоколе время эвакуации машины. Просто чтобы эвакуировать автомобиль, сначала нужно составить протокол. Но, поскольку инспектор очень торопился, хотел украсть наш автомобиль, то сначала он его забрал, а затем стал оформлять, — говорит Елена.

Видео: инспекторы ДПС и сотрудники спецстоянки не хотят решать вопрос Елены Носовой

Равнодушие в законе

Учительница несколько дней ходила на штрафстоянку, получая отказы. Она написала письма местным чиновникам, в Генпрокуратуру, ФСБ, УСБ МВД, чтобы они разобрались в её ситуации и и помогли. Даже написать заявление было непросто: в УФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи один из сотрудников попытался заломать руки и отобрать у Елены телефон, которым она снимала дежурного, отказавшего сначала в приёме заявления.

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Прошло 20 дней безуспешного разбирательства, ставших для Елены очень тяжёлыми. Она влезла в кредиты, потому что шли дожди, было холодно, а они с дочкой были в лёгких вещах. Пришлось покупать ребёнку тёплые вещи, канцтовары, обучающие книжки, игрушки, посуду.

В начале мая с парковки пропала и вторая машина — «Рено символ». Автомобиль якобы забрали, чтобы расчистить площадку для «Бессмертного полка». Елена написала заявление об угоне автомобиля в ОВД Адлера.

— Никто нам ничего не сказал, не предупредил. Когда я подавала заявление об угоне второго автомобиля, никто из сотрудников полиции ничего якобы не знал, и уже 20 дней нет никакого ответа, — сетует Елена.

Елена указывает на табличку с изменёнными регистрационными данными

Между тем вокруг стоянки, на которой остался «дэу» с вещами, стали происходить странные события: сначала площадку закрыли якобы на ремонт, а через 20 дней там появились новые таблички компании-оператора с уже другими регистрационными данными.

Елена за это время успела направить в местное ОВД семь заявлений: об угоне автомобиля, о незаконном удержании вещей, о выдаче ответов на заявления. Местные полицейские и не думали шевелиться. Когда они получили заявление об угоне, то даже не выехали на место, не опросили хозяйку об обстоятельствах пропажи, не сделали ничего, что обычно делают в таких случаях.

«Живу в кредит, ищу работу и жду ответы»

Елена не знает, что произошло в кабинетах чиновников и силовиков, но внезапно ей решили вернуть машину, причём без всякой оплаты.

— Спустя 20 дней мне поступил звонок от неизвестного, который попросил забрать «нексию» с вещами с этой стоянки совершенно бесплатно. Мы штраф за неправильную парковку уплатили, но вот за штрафстоянку с нас ничего не взяли. Лишь попросили написать расписку, что мы к ним претензий не имеем, — говорит Елена.

Через месяц после того, как у неё был похищен автомобиль, она сама сходила в ОВД, чтобы прояснить ситуацию. Полицейские отделались отписками. Например, по угону машины «Рено символ» дали документ, что заявление рассмотрено, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что истёк срок предварительной проверки.

Ответы от ОВД Адлера на заявления Елены Носовой

— Я предполагаю, что это некая месть за мою школьную историю в Сочи, потому что, как говорили коллеги, весь город трясло от моей ситуации, — говорит учительница.

Автор: Вадим Тактаров / Фото: © L!FE