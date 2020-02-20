Красивая архитектура Москвы

Share Tweet Share Share Email CommentsДвадцать самых красивых зданий Москвы

В разгар прений на тему «До чего же в Москве все плохо» редакция «Сноба» решила напомнить, что мы живем в красивом городе. Решила — и составила лонг-лист московских зданий, которыми можно гордиться.

Успенский собор

Построен в конце XV века итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. В течение трех веков был главным храмом Московского государства. Старейшее полностью сохранившееся здание Москвы. На стенах остались фрагменты первоначальных фресок, выполненных иконописцем Дионисием. В 1547 году здесь впервые был венчан на царство Иван Грозный. Позже в этом храме короновались все российские императоры, начиная с Петра II. В 1918 году собор был закрыт, в 1955-м открылся как музей, а в 1990 году в нем возобновились богослужения по торжественным дням.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Первый шатровый храм в России, построенный в 1528–1532 годах. Архитектором церкви предположительно был итальянец Петр Франциск Ганнибал, однако в русских летописях значится Петр Фрязин или Петроко Малый. По легенде, строительство храма связано с рождением Ивана IV, долгожданного наследника великого князя.

Интерьер храма не сохранился. В XVI веке в церкви был проведен ремонт, после которого пол из белых и серых керамических плит был поврежден и положен обратной стороной. Тогда же у храма появились дошедшие до наших дней царские врата. Последняя реставрация проводилась в 2002–2005 годах, в результате чего были полностью уничтожены деревянные конструкции крыш над папертями.

Ярославский вокзал

В 1862 году между Красным прудом и Николаевским вокзалом был построен маленький вокзал Ярославской железной дороги. В 1900 году Министерство путей сообщения поручило коренную перестройку пассажирского зала архитектору Льву Кекушеву, а затем для корректировки его проекта был приглашен Федор Шехтель. Высокая, как у древнерусских теремов, кровля с венчающим ее гребнем, широкий пояс-фриз из мерцающей зелено-коричневой глазурованной плитки, майоликовые вставки с сюжетами по «северным» рисункам Шехтеля, устремленная ввысь боковая левая башня, гигантская входная арка вестибюля с полукруглыми пилонами-башенками по бокам и килем-козырьком. В глубокой нише фронтона под этим козырьком располагались рельефные символы трех великих городов, которые связала Ярославская (Северная) железная дорога: герб Москвы — Георгий Победоносец, герб Ярославля — медведь с секирой, герб Архангельска — побеждающий дьявола архангел Михаил.

Гостиница «Метрополь»

На месте, где сейчас находится «Метрополь», с 1830-х годов располагалась трехэтажная гостиница с банями купца Челышева (москвичи ее называли «Челыши»), построенная по проекту Осипа Бове. В 1890-е годы Савва Мамонтов выкупил гостиницу и прилегающие участки земли для реализации своей новаторской идеи: он задумал организовать в Москве грандиозный культурно-досуговый центр. Проектом предусматривался не снос старой гостиницы, но ее радикальная перестройка. Над созданием гостиничного комплекса работала целая плеяда известных и талантливых архитекторов и художников. Росписи и элементы внутреннего декора выполнялись по эскизам В. Васнецова и К. Коровина. В отличие от фасадов, выдержанных в строгом стилистическом единстве, внутреннему убранству свойствен полистилизм: здесь есть интерьеры и в псевдорусском стиле, и в духе неоклассицизма.

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Доходный дом Тарховой

Доходный дом на углу Подсосенского и Казарменного переулков построен по проекту архитектора Г. И. Макаева в 1903–1904 годах. (Второе известное здание в Москве работы того же архитектора — северное крыло Политехнического музея.) Дом представляет собой выразительный образец стиля северный модерн и известен как «дом с маками». Маки — один из излюбленных мотивов модерна, символическое выражение того, что жизнь — это сон.

В советское время квартиры были превращены в коммуналки, которые были расселены в 1990-х годах. Несмотря на то что здание считается объектом культурного наследия регионального значения, его фасады находятся в аварийном состоянии.

Дом Перцовой

Дом Перцовой в Москве построен архитекторами Н. К. Жуковым и Б. Н. Шнаубертом в 1905–1907 годах по эскизам художника С. В. Малютина, автора русской матрешки. По задумке, московский доходный дом Перцовой, также известный как Дом-Сказка, должен был сам по себе представлять произведение искусства. Здание имеет необычную и сложную форму, фасад украшает богатый декор, асимметричные окна, балконы и башнеобразные выступы. Для оформления дома были использованы древнерусские мотивы и узоры.

Кремлевская стена

Самый лаконичный и узнаваемый из архитектурных символов Москвы — воспроизвести силуэт верхней части стены с зубцами типа «ласточкин хвост» в сочетании с бескомпромиссно-красным цветом обожженного кирпича по силам даже ребенку. Стена — одно из древнейших строений города. Миланские архитекторы, руководившие ее постройкой в конце XV века, взяли за основу зубцы замков итальянских гибеллинов — противников папской власти. Простые прямоугольные зубцы отличали стиль крепостей папистов-гвельфов, а потому для цитадели православной веры никак не годились.

Страховое общество «Россия»

Два корпуса этого изящного жилого дома на Сретенском бульваре были построены в 1899–1902 годах архитекторами Н. М. Проскуриным и А. И. фон Гогеном. Дом изначально строился под очень состоятельную публику. Была устроена система вентиляции, не просто подававшая в помещения свежий воздух, но и фильтровавшая и увлажнявшая его. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в подвале была устроена собственная электростанция, отопление обеспечивали восемь котлов. Для водоснабжения при доме была пробурена и артезианская скважина глубиной 50 метров. Как и подобает, в шикарном доме были и электрические лифты, и прачечная для жильцов. Многие верхние квартиры имели стеклянные потолки, что особенно ценилось художниками.

Южный вход станции метро «Красные ворота»

Ранний или первый выход из станции метро «Красные ворота» открыт вместе со станцией 15 мая 1935 года в составе первого пускового участка Московского метрополитена «Сокольники» — «Парк культуры». Наземный вестибюль расположен по оси разобранных в 1928 году Красных ворот и выполнен в виде четырех вложенных друг в друга полусфер по проекту архитектора Н. А. Ладовского. Многие москвичи называют этот выход «ракушкой». В 1938 году проекту выхода и самой станции был присужден Гран-при Международной всемирной ярмарки в Париже. В 1952 году в вестибюле был установлен первый в истории метро турникет. В 1986 году «Лермонтовская» стала первой станцией московского метро, которой вернули историческое название.

Здание Министерства иностранных дел РФ

Одна из семи «сталинских высоток». Здание построено в период с 1948 по 1953 годы по проекту архитекторов В. Г. Гельфрейха и М. А. Минкуса и конструкторов С. Д. Гомберга и Г. М. Лимановского. Высота составляет 172 метра. Изначально здание возведено без шпиля, но по приказу Сталина в 1952 году за две недели был достроен финальный каскад в виде декоративного шпиля (визуальное несоответствие элементов фасада и шпиля хорошо заметно со Смоленской площади). Здание МИДа стало образцом для всех остальных московских высоток.

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«Белый город» на Белорусской

Первая очередь бизнес-центра возведена в 2006–2009 годах. По замыслу, основополагающим элементом комплекса должен был стать белокаменный храм Николая Чудотворца, в котором при содействии инвесторов строительства были проведены масштабные реставрационные работы. Комплекс состоит из двух 15-этажных и одного 6-этажного здания. Еще две башни планируется достроить в 2013 году. В центре «Белой площади» располагается светомузыкальный фонтан. Планируется, что в скором времени здесь будут проходить «живые» концерты и выставки под открытым небом.

Северный речной вокзал

Здание речного вокзала был построено одновременно с каналом имени Москвы еще до заполнения Химкинского водохранилища (на берегу которого оно располагается) в 1937 году по совместному проекту архитекторов А. М. Рухлядева, В. Ф. Кринского, скульпторов И. С. Ефимова и художника Н. Я. Данько. Вокзал задуман как символ Москвы — «порта пяти морей». Здание выполнено в форме большого корабля. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935–1937 годах находилась на Спасской башне Московского Кремля. Серп и молот инкрустированы уральскими самоцветами. От Северного речного вокзала можно отправиться в круиз по маршрутам до Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону. От причала отходят прогулочные катера до бухты Радости и Троицкого.

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Самый большой католический собор в России, кафедральный собор архиепархии Матери Божией, возглавляемой архиепископом митрополитом Паоло Пецци. Один из двух действующих католических храмов Москвы наряду с храмом Святого Людовика Французского (1830 год, архитектор Жилярди). Храм был построен в 1901–1911 годах (отделка завершена позднее). Автор проекта Ф. О. Богданович-Дворжецкий. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — неоготическая трехнефная крестовидная псевдобазилика. Считается, что для архитектора прообразом фасада послужил готический собор в Вестминстерском аббатстве, а прообразом купола — купол кафедрального собора в Милане. С 2009 года в стенах собора проходит образовательный курс «Западноевропейская духовная музыка», посвященный григорианскому хоралу и органной импровизации.

Дом культуры имени Зуева

Один из ярчайших образцов конструктивизма. Назван в честь участника восстания 1905 года, слесаря трамвайного парка С. М. Зуева. Построен в 1927–1929 годах на Лесной улице по проекту архитектора Ильи Голосова. Проект родился под влиянием кубизма и построен на сочетании асимметрично расположенных правильных геометрических тел. Композиционный центр здания — вертикальный стеклянный цилиндр, на который как будто «надет» весь корпус с непривычно большими поверхностями окон.

Жилой комплекс Copper House

Возведен в 2003–2004 годах. Комплекс выполнен по проекту архитекторов С. Скуратова, В. Рыжкова, Н. Ишутиной, Ю. Ковалевой, А. Медведева, П. Карповского, П. Шалимова, Н. Демидова и В. Данилова. По замыслу авторов, композиция сооружения выражала специфику местности. Узкий протяженный участок застройки обыгран как метафора перехода: соединив Зачатьевский переулок с Пречистенской набережной, дом «наводит мосты» к берегам новой отечественной архитектуры. Архитектор Скуратов назвал дом «линией Маннергейма», которая разграничила интеллигентную архитектуру и продукты отечественной строительной практики. Жилой дом Copper House принят в коллекцию лучших зданий 2003–2004 годов в Музей архитектуры им. Щусева.

Доходный дом Исакова на Пречистенке

Дом, построенный в 1904–1906 годах по проекту архитектора Л. Кекушева, входит в число наиболее ярких образцов стиля модерн в Москве. При постройке дома Кекушев стремился к максимальной асимметричности и использовал для этого все возможности участка. В результате часть здания, которая выходит во двор, имеет шесть этажей, а со стороны улицы — пять. Парадная лестница разделяет здание на переднюю и заднюю части, которые смещены относительно друг друга на пол-этажа в высоту. Благодаря такой планировке каждая лестничная площадка могла использоваться для входа в квартиру.

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Шуховская башня

Московская радиобашня на Шаболовке построена в 1920–1922 годах инженером В. Г. Шуховым. Высота башни — 148,3 метра, что в два раза ниже изначального проекта. Тем не менее, на тот момент башня была самой высокой в России. Шаболовская башня построена по принципу сетчатых гиперболоидных башен, что является непосредственным изобретением Шухова. Спустя семнадцать лет после открытия башни, 10 марта 1939 года, с нее впервые была транслирована телепередача — документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). Изображение Шуховской башни использовалось в качестве эмблемы советского телевидения, в частности, программы «Голубой огонек». В 1941 году в результате неисправности в башню врезался почтовый самолет, но благодаря прочной конструкции башня не пострадала. Башня никогда не реставрировалась и в данный момент нуждается в экспертизе.

ЦУМ

История здания начинается в 1857 году. ЦУМ выполнен в готическом стиле с элементами модерна. В 1880-х здание было куплено шотландскими коммерсантами Эндрю Мюром и Арчибальдом Мерилизом — основателями торговой компании «Мюр и Мерилиз». В 1908 году было построено новое здание по проекту архитектора Романа Клейна, автора проекта Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. При строительстве впервые в России был использован железобетон. Новый способ позволил обходиться без традиционных широких колонн и использовать железные и стальные конструкции для значительного увеличения оконного пространства. Последний раз здание реконструировано в 2007 году.

Дом Пашкова

Один из главных памятников классицизма в Москве. Построен в 1784–1786 годах. Носит имя заказчика — поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова. Архитектором предположительно является Василий Баженов. Отличительная черта особняка — два основных фасада: один, выходящий на проезжую часть, имеет более торжественный вид, второй — усадебный, более скромного вида, находится во дворе. Первоначальный цвет здания был оранжевым, но при императоре Павле цвет был изменен. При нем же с купола была снята статуя Минервы. В 1914 году архитектором Шевяковым был построен двусветный зал. В 1986 году при строительстве станции метро «Боровицкая» дом Пашкова был поврежден и оказался на грани разрушения. До 2007 года он находился на реконструкции. Сегодня здание принадлежит Российской государственной библиотеке.

Издательство И. Д. Сытина «Русское слово»

Здание перестроено в 1904–1906 годах из особняка начала XIX в. для Ивана Сытина — русского издателя-просветителя, выпускавшего массовым тиражом дешевые издания русских и иностранных классиков. При перестройке архитектор А. Э. Эрихсон использовал достижения строительной техники того времени: железобетонные перекрытия, опирающиеся на металлические балки и несущие конструкции. Архитектор отказался от обязательных для «присутственных» мест коридоров — вместо них он спроектировал просторные холлы, объединяющие большие и светлые комнаты. Внешнее оформление дополняют изразцовый фриз между вторым и третьим этажами, лепные женские маски, узорные решетки балконов, выполненные по эскизам художника И. Билибина. В 1979 году при реконструкции улицы Горького дом был передвинут на 33,5 метра от угла Пушкинской площади до Настасьинского переулка и поставлен на новый фундамент.

Фото: Михаил Ставцев и другие