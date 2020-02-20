16 диковинных вещей, которые выглядят как чудеса из сказки, но очень просты по своей сути

Share Tweet Share Share Email CommentsПлох тот ученый, который не может за 5 минут объяснить 5-летнему ребенку, что он изучает. В мире множество сложнейших вещей, но если ты в них разбираешься, пересказать суть можно кратко, емко и лаконично. И неважно, насколько удивительно и малоубедительно это выглядит со стороны – люди хотят видеть чудеса и не всегда готовы принять прозаический ответ.

«Ледяные волосы» вырастают на древесине, когда в сильный мороз трескается поверхность и влага просачивается наружу, застывая в виде тоненьких ледяных «волосинок»

lkzntsv / Twitter

Высокая трава в частый сильный ветер как веником смахивала пыль и грязь с одной стороны камня многие годы, а вторая оставалась нетронутой

kchristiane / Reddit

Вот так выглядит эффект Марангони, когда из-за большего поверхностного натяжения молока оно остается прилипшим к стенкам стакана и не смывается чаем

vaguelyupward / Reddit

Просто подо льдом лежит дерево. Оно и оставило след при падении.

sundaemourning / Reddit

Ветер способен загибать сосульки и гораздо интереснее!

sicariusdiem / Reddit

Просто дождевые потоки вымыли песок вокруг мяча, поэтому он стал возвышаться над поверхностью

DHubbage / Reddit

Чем хуже выглядит скорлупа, тем ярче признак дефицита кальция в рационе куриц – из кальция скорлупа и сделана

biggerwanker / Reddit

Лед на деревьях остался поле осеннего половодья, когда река разлилась и застыла из-за резких заморозков. Потом вода ушла, а корка льда так и висит.

RegalBeartic / Reddit

Это упаковка с наушниками, внутри которых мощные магниты. Когда их уронили на песок, магниты притянули к себе железную пыль и мусор.

AndrewBrah / Reddit

Визуализация сложного процесса таяния льда под действием горячего шоколада – слабые места разрушаются в первую очередь

nikeliis / Reddit

Если яблоко из магазина бросить в кипяток, оно потемнеет, а на поверхности проступит защитный воск

catron-weinercakes / Reddit

Дюну, на которой выросла сосна, размыло прошлым ураганом, но ей это нипочем

I_am_Jo_Pitt / Reddit

В баночку сливали все остатки жира, чтобы не засорять раковину. Из-за деятельности микробов там образовался слой газа, достаточный, чтобы стать отдельной прослойкой и выдерживать вес жира сверху.

EsDblYou / Reddit

На крыльце есть аналог «теплого пола» и его неплохо видно

Smokelesss / Reddit

Волны точат даже скалы – вот тому еще один пример

mixitymax / Reddit

Во время стресса волосы могут поседеть, но если их не трогать, они затем вернутся к своему цвету

MythMithix / Reddit