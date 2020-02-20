СМИ: В ОАЭ арестовали одного из самых разыскиваемых Россией криминальных авторитетов

В ОАЭ арестовали одного из самых разыскиваемых Россией криминальных авторитетов Ахмеда Хамидова. Организованная им банда занималась убийствами по всему миру. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, российские силовики охотились за Хамидовым больше пяти лет. В ближайшее время Россия запросит его экстрадицию, ему предъявят обвинения в организации убийства во Франции бизнесмена Михаила Ланина, а также расстрела предпринимателя Максима Озирного и покушения на предпринимательницу Татьяну Бальзамову, совершенного на Украине.

«Росбалт» пишет, что Хамидов скрывался в ОАЭ вместе с супругой Миленой Гордеевой и 10-летним сыном. Они проживали на территории страны по поддельным документам. Криминальный авторитет выдавал себя за человека с большими связями в МВД, ФСБ и генпрокуратуре и предлагал бизнесменам организацию якобы выгодных госконтрактов с различными российскими ведомствами и госмонополиями, чиновникам же обещал снять с них розыск и решить проблемы с правоохранительными органами. За «покровительство» они платили большие деньги, но так и не получали обещанного под различными предлогами.

По данным следствия, Хамидов руководил группировкой, участники которой представлялись высокопоставленными чиновниками Кремля, получали от бизнесменов миллионные суммы за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д., после чего клиентов устраняли по всему миру. Точное число жертв банды еще предстоит установить. В настоящее время известно, что от Ланина они получили 200 млн рублей, еще 20 млн евро — от Бальзамовой. Кроме того, 4 млн евро им передал бизнесмен из Башкортостана, который заплатил за должность вице-президента ОАО «Транснефть». По данным правоохранительных органов, в Турции по их «заказу» убили предпринимателя Озирного, который был посредником в переговорах с данным башкирским бизнесменом. Рядовые участники группировки уже осуждены.