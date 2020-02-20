Соглашение Базель-II и секреты выпуска глобальной валюты

Кэролл Квигли, профессор истории в Джорджтаунском университете, где, в частности, являлся наставником Билла Клинтона, раскрыл ключевую роль, которую закулисно играл Банк международных расчетов в мировых финансах.

Квигли — инсайдер, взращенный могущественной кликой, которую он сам называл «международными банкирами», а его откровения заслуживают доверия потому, что и сам он разделял их цели. Квигли пишет: «Мне известны операции этой сети, так как я имел возможность изучать ее 20 лет и в начале 1960-х годов мне было позволено в течение 2-х лет просматривать ее бумаги и секретные записи…. Хотя эта сеть стремится остаться неизвестной, я полагаю, что ее роль в истории достаточно значительна, чтобы о ней стало известно».

Далее К. Квигли пишет: «Силы финансового капитала преследовали еще одну далеко идущую цель — создание ни много ни мало находящейся в частных руках мировой системы финансового контроля, обладающей властью как над политическими системами всех стран, так и над мировой экономикой в целом. Эта система должна была контролироваться — в феодальном стиле — слаженно действующими центробанками мира в соответствии с соглашениями, достигаемыми на часто созываемых частных встречах и конференциях. Вершиной системы должен был стать находящийся в швейцарском городе Базеле Банк международных расчётов — частный банк, которым владеют и управляют центробанки стран мира, сами являющиеся частными корпорациями».Ключевым фактором успешности данного плана, по мнению К. Квигли, было то, что международные банкиры поставили бы под свой контроль валютные системы различных стран и манипулировали бы ими, сохраняя видимость управления этими системами со стороны национальных правительств. Сходную идею высказал в XVIII веке основатель ставшей впоследствии самой влиятельной банковской династии Майер Амшель Ротшильд. В 1791 году он, как известно, изрёк: «Дайте мне выпускать деньги, и мне будет все равно, кто правит». Пятеро его сыновей были отправлены в главные столицы Европы — Лондон, Париж, Венну, Берлин и Неаполь — с целью создать банковскую систему, не подконтрольную правительствам соответствующих стран.

Экономические и политические системы государств будут контролировать не их граждане, а банкиры. В конечном итоге оказалось, что почти в каждой стране был учреждён частный «центральный банк», а система таких центробанков обрела контроль над экономиками стран мира. Центробанкам даны полномочия печатать деньги для своих стран, и у этих банков правительствам приходится занимать деньги, чтобы выплачивать свои долги и финансировать свою деятельность. В результате мы имеем созданную банковской монополией под предводительством сети частных центробанков глобальную экономику, в которой не только промышленность, но и сами правительства живут за счет кредитов (то есть в долг). А во главе этой сети стоит Базельский центробанк центробанков — Банк международных расчётов.

В опубликованной 7 апреля в газете London Telegraph статье, озаглавленной «Большая двадцатка на один шаг приблизила мир к введению мировой валюты», Амвросий Эванс-Питчер писал: «Одна статья пункта 10 коммюнике лидеров Большой двадцатки равноценна настоящей революции в сфере мировых финансов: достигнуто соглашение поддержать выпуск Специальных прав заимствования, что позволит вбросить в мировую экономику 250 миллиардов долларов и таким образом повысить уровень глобальной ликвидности. Специальные права заимствования представляют собой просуществовавшее в «спящем» состоянии полвека искусственное платежное средство Международного валютного фонда… По сути дела, лидеры Большой двадцатки активировали возможности МВФ начать создавать деньги…, тем самым фактически вводя в оборот глобальную валюту, не подконтрольную суверенным государствам. Сторонники теории заговора будут в восторге».

Можно не сомневаться, что будут. Подзаголовок статьи А. Эванс-Питчера гласит: «При поддержке глобального Центробанка, проводящего финансовую политику в масштабах всего человечества, мир на один шаг приблизился к введению глобальной валюты». Здесь не может не возникнуть вопрос, кто собирается взять на себя роль «глобального Центробанка», полномочного выпускать мировую валюту и проводить монетарную политику в во всемирном масштабе?

На встрече представителей национальных центробанков в Вашингтоне в сентябре 2008 г. обсуждался вопрос о том, какая структура могла бы выступить в этом поистине внушающем суеверный страх амплуа. Бывший руководитель Bank of England заявил: «Ответ, возможно, уже у нас прямо под носом — это Банк международных расчётов…».

Если сторонники теории заговора и пройдут мимо планов введения глобальной, неподконтрольной никаким правительствам валюты, не обратить внимания на то, что возглавит этот процесс Банк международных расчётов, они просто не смогут. Скандалы не переставали сотрясать этот банк с тех пор, как в 30-е годы прошлого века он столкнулся с обвинениями в пособничестве нацистам. Основанный в швейцарском городе Базеле в 1930 году Банк международных расчётов заслужил репутацию «самого эксклюзивного, таинственного и влиятельного наднационального клуба в мире». Чарльз Хайгхэм пишет в своей книге «Бизнес с врагом», что в конце 1930-х годов Банк международных расчетов занимал откровенно профашистские позиции. Эта тема получила развитие в увидевшей свет в феврале 1998 года передаче BBC “Банкиры, сотрудничавшие с Гитлером» (2). После того, как со стороны Чехословакии против Банка международных расчетов были выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных нацистским режимом от продажи похищенного в Европе золота, правительство США на Бреттон-Вудской конференции 1944 года попыталось провести резолюцию с требованием его ликвидации, но представители центробанков сумели замять дело.

В книге «Трагедия и надежда: мировая история новейшего времени» (1966) Кэролл Квигли — он был профессором истории в Джорджтаунском университете, где, в частности, являлся наставником Билла Клинтона — раскрыл ключевую роль, которую закулисно играл Банк международных расчетов в мировых финансах.Квигли — инсайдер, взращенный могущественной кликой, которую он сам называл «международными банкирами», а его откровения заслуживают доверия потому, что и сам он разделял их цели. Квигли пишет: «Мне известны операции этой сети, так как я имел возможность изучать ее 20 лет и в начале 1960-х годов мне было позволено в течение 2-х лет просматривать ее бумаги и секретные записи…. Хотя эта сеть стремится остаться неизвестной, я полагаю, что ее роль в истории достаточно значительна, чтобы о ней стало известно».

Далее К.Квигли пишет: «Силы финансового капитала преследовали еще одну далеко идущую цель — создание ни много ни мало находящейся в частных руках мировой системы финансового контроля, обладающей властью как над политическими системами всех стран так и над мировой экономикой в целом. Эта система должна была контролироваться — в феодальном стиле — слаженно действующими центробанками мира в соответствии с соглашениями, достигаемыми на часто созываемых частных встречах и конференциях. Вершиной системы должен был стать находящийся в швейцарском городе Базеле Банк международных расчётов — частный банк, которым владеют и управляют центробанки стран мира, сами являющиеся частными корпорациями».

Ключевым фактором успешности данного плана, по мнению К. Квигли, было то, что международные банкиры поставили бы под свой контроль валютные системы различных стран и манипулировали бы ими, сохраняя видимость управления этими системами со стороны национальных правительств. Сходную идею высказал в XVIII веке основатель ставшей впоследствии самой влиятельной банковской династии Майер Амшель Ротшильд. В 1791 году он, как известно, изрёк: «Дайте мне выпускать деньги, и мне будет все равно, кто правит». Пятеро его сыновей были отправлены в главные столицы Европы — Лондон, Париж, Венну, Берлин и Неаполь — с целью создать банковскую систему, не подконтрольную правительствам соответствующих стран.

Экономические и политические системы государств будут контролировать не их граждане, а банкиры. В конечном итоге оказалось, что почти в каждой стране был учреждён частный «центральный банк», а система таких центробанков обрела контроль над экономиками стран мира. Центробанкам даны полномочия печатать деньги для своих стран, и у этих банков правительствам приходится занимать деньги, чтобы выплачивать свои долги и финансировать свою деятельность. В результате мы имеем созданную банковской монополией под предводительством сети частных центробанков глобальную экономику, в которой не только промышленность, но и сами правительства живут за счет кредитов (то есть в долг). А во главе этой сети стоит Базельский центробанк центробанков — Банк международных расчётов.

За кулисами. Много лет Банк международных расчётов стремился оставаться незаметным и функционировал закулисно в здании бывшей гостиницы. Там принимались решения об обесценивании или поддержке национальных валют, о текущей цене на золото, о регулировании оффшорного банковского бизнеса, о повышении или снижении краткосрочных ставок по кредитам. Однако в 1977 году Банк международных расчетов расстался с анонимностью и перебрался в более приспособленное для его деятельности здание — 18-этажный круглый небоскрёб, который вознесся над средневековым Базелем подобно непонятно откуда взявшемуся ядерному реактору. Вскоре за ним закрепилось название Базельской башни. На сегодняшний день Банк международных расчётов неподотчетен правительству, не платит налоги и располагает собственной полицией (4). В соответствии с планом Майера Ротшильда, он стоит над законом.

Членами Банка международных расчётов в настоящее время являются 55 стран, но клуб, встречи которого регулярно проводятся в Базеле, гораздо уже. В нём есть своя иерархия. В 1983 году Эдвард Джэй Эпштейн утверждал в статье в Harper′s, озаглавленной «Управление миром денег», что реальный бизнес делается в своего рода внутреннем клубе, включающем в себя примерно полдюжины представителей центробанков таких стран как Германия, США, Швейцария, Италия, Япония и Англия, находящихся более-менее в одной финансовой лодке.

«Границей, отделяющей этот внутренний клуб от прочих членов Банка международных расчётов, — пишет Э.Д. Эпштейн, — является твердое убеждение, согласно которому, что центробанки должны действовать независимо от правительств своих стран… Второе — тесно связанное с первым — убеждение состоит в том, что решение судьбы международной валютной системы нельзя доверять политикам».

В 1974 году управляющими центробанков «большой десятки» (в настоящее время превращенной в «большую двадцатку») был учреждён Базельский комитет по банковскому надзору. Банк международных расчётов предоставляет в распоряжение данного Комитета Секретариат из 12 человек, а Комитет, в свою очередь, на глобальном уровне устанавливает правила банковской деятельности, в том числе нормативы достаточности капитала и методики оценки резервов. Джоан Венон писала в 2003 году в статье «Банк международных расчётов призывает к введению глобальной валюты»: «Банк международных расчётов — это место, где встречаются представители центробанков стран мира, чтобы проанализировать состояние мировой экономики и принять решение о том, как им действовать дальше, чтобы ещё больше денег попало в их карманы — ведь от них зависит, сколько денег будет находиться в обращении и какие проценты будут назначены правительствам и банкам, получающим у них займы… Понимая, что нити мировой валютной системы находятся в руках Банка международных расчётов, сознаешь и то, что в их власти вызвать финансовый бум или финансовую катастрофу в любой стране. Если какая-то страна не соглашается на то, чего хотят кредиторы, им стоит лишь продать ее валюту».

Спорные Базельские соглашения Способность Банка международных расчётов по своему усмотрению укреплять либо крушить экономики различных стран была в полной мере продемонстрирована в 1988 году. Тогда было провозглашено Базельское соглашение, согласно которому норматив достаточности капитала был увеличен с 6% до 8%. На тот момент крупнейшим в мире кредитором являлась Япония, но японские банки по капитализации уступали своим крупнейшим международным собратьям. Повышение норматива достаточности капитала вынудило японские банки снизить объемы кредитования, что обернулось для экономики Японии рецессией наподобие той, которую в настоящее время переживают США. Собственность упала в цене, а по многочисленным займам последовали дефолты вследствие недостаточности обеспечения. В результате события стали развиваться по нисходящей, банки постигли тотальные банкротства и — хотя во избежание критики само это слово не употреблялось — закончилось дело их национализацией.

Примером сопутствующего ущерба, вызванного Базельским соглашением, стала эпидемия самоубийств среди индийских фермеров, которые были лишены доступа к кредитам. Согласно введенным Банком международных расчётов нормативам достаточности капитала, кредиты, выдаваемые частным заемщикам, должны быть взвешенными по риску, причем степень риска должна определяться частными рейтинговыми агентствами. Их расценки оказались непосильно высоки для фермеров и малого бизнеса. В итоге банки выдаваемым таким заемщикам кредитам присваивали уровень риска 100% и, как следствие, старались кредитов им не выдавать, так как для их обеспечения потребовалось бы больше банковского капитала.

Нечто похожее имело место и в Южной Корее. В статье, опубликованной 12 декабря 2008 года в Korea Times под заголовком «Банк международных расчётов запускает события по порочному кругу», речь шла о том, что корейским предпринимателям, несмотря на наличие вполне достойного обеспечения, не удается получать текущие займы в корейских банках, и это в то самое время, когда обстановка экономического спада требует наращивания инвестирования и облегчения доступа к кредитованию: «С тех пор, как в сентябре финансовый кризис достиг полного размаха, The Bank of Korea предоставил банкам более 35 триллионов вон,- утверждал экономист из Сеула, который предпочёл остаться неназванным. — Однако никаких результатов это не дало, так как банки предпочитают держать ликвидность в сейфах. Они просто не выдают кредитов, и одна из основных причин такого положения состоит в том, что чтобы остаться на плаву им необходимо поддерживать коэффициент достаточности капитала на соответствующем нормативам Банка международных расчетов уровне…»…

«Сходную точку зрения высказал профессор экономики из Кембриджского университета Чанг Ха-джун. В недавнем телефонном интервью Korea Times он заявил: «То, что банки делают в собственных интересах или для выполнения заданных Банком международных расчетов нормативов достаточности капитала противоречит интересам общества в целом. Это плохо придумано».

В опубликованнй в Asia Times в мае 2002 года статье «Мировая экономика: Банк международных расчётов против национальных банков» экономист Генри Лиу утверждал, что Базельские соглашения «вынудили национальные банковские системы плясать под одну дудку, подстраиваться под потребности сверхсложных глобальных финансовых рынков независимо от потребностей развития их собственных национальных экономик». Он писал: «Неожиданно оказалось, что национальные банковские системы брошены в суровые объятья навязанных Банком международных расчётов Базельских соглашений, а в противном случае сталкиваются с необходимостью выплачивать разорительные страховые премии при получении международных межбанковских кредитов… Вдруг выясняется, что национальная политика подчинена выгоде частных финансовых институтов, все составные части которых включены в иерархическую систему, направляемую и контролируемую нью-йоркскими банками, играющими ключевые роли в валютной системе…»

«МВФ и международные банки, регулирование деятельности которых осуществляет Банк международных расчётов — одна команда: международные банки безрассудно выдают кредиты заёмщикам из стран с переходной экономикой, чтобы вызвать кризис по номинированным в иностранной валюте долгам, МВФ вступает в игру во имя разумной валютной политики и в качестве носителя монетаристского вируса, а потом приходят международные банки, действующие как инвесторы-стервятники и ради спасения финансовой системы скупают неадекватно капитализированные, неплатёжеспособные, с точки зрения Банка международных расчётов, национальные банки».

По мнению Г. Лиу, ирония состоит в том, что на самом деле развивающиеся страны с их природными ресурсами не нуждаются в иностранных инвестициях, из-за которых оказываются в ловушке задолженности перед внешними силами. «Как показывает государственная теория денег (согласно которой суверенный народ имеет право ввести в обращение собственную валюту), каждое правительство может финансировать при помощи собственной валюты все потребности внутреннего развития и обеспечивать полную занятость без инфляции».

Когда, соглашаясь на займы в иностранной валюте, правительства попадают в ловушку, их страны превращаются в должников, обязанных подчиняться установленным МВФ и Банком международных расчётов правилам. Их вынуждают направлять продукцию на экспорт лишь для того, чтобы заработать необходимую для выплаты процентов по долгам иностранную валюту. Те национальные банки, капитализация которых будет сочтена «неадекватной» сталкиваются с жёсткими требованиями, аналогичными условиям, налагаемым МВФ на страны-должники: от них требуют повышения требований к капитализации, списания и ликвидации долгов, реструктуризации на основе распродажи активов, увольнения работников, сокращений, снижения издержек и замораживания капиталовложений».

«В полном противоречии с логикой, согласно которой разумная банковская деятельность должна способствовать полной занятости и росту на основе развития, — отмечает Г.Лиу, — Банк международных расчётов требует высокого уровня безработицы и деградации национальных экономик, представляя это справедливой ценой, которую необходимо заплатить за существование частной банковской системы».

Эффект домино: последняя костяшка. В то время как банки развивающихся стран подвергались санкциям за несоответствие установленных Банком международных расчётов нормативам достаточности капитала, крупные международные банки, деятельность которых как раз была сопряжена с колоссальными рисками, сумели уклониться от их выполнения. Избавиться от Базельских правил мега-банкам удалось путём отделения кредитных рисков и продажи их инвесторам при помощи деривативов, известных как кредитные дефолтные свопы.

Однако планом игры вовсе не было предусмотрено, чтобы банки США избежали сетей Банка международных расчётов. Когда им удалось обойти первое Базельское соглашение (Базель-I), появилось соглашение Базель-II. Новые правила были установлены в 2004 году, но соответствующие обязательства были наложены на американские банки только в ноябре 2007 года, через месяц после того, как индекс Доу-Джонса преодолел рекордную отметку в 14.000 пунктов. С тех пор наблюдался только спад. Базель-II сказался на американских банках так же, как Базель I на японских, — теперь им с трудом удаётся оставаться на плаву.

Соглашение Базель-II обязывает банки приводить стоимость их рыночных ценных бумаг в соответствие с их «рыночной ценой». Это требование — переоценка активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью (9) — теоретически не лишено смысла, но всё дело в том, когда его применять.Данное требование налагается ex post facto, уже после того, как на балансах банков образовались активы, которые трудно вывести на рынок. Кредиторы, капитализация которых считалась достаточной для продолжения их деятельности, вдруг узнали, что они несостоятельны. По крайней мере, они оказались бы таковыми, если бы попытались продать свои активы — новые правила предполагают такой подход.

Финансовый аналитик Джон Берлау сетует: «Такой кризис часто именуют фиаско рынка, и выражение «переоценка активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью», казалось бы, свидетельствует в пользу такой интерпретации. В сущности же, правило переоценки активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью глубоко антирыночно, и следование ему препятствует естественной настройке ценового механизма свободного рынка… Такие правила составления отчётности не дают рыночным игрокам возможности удерживать активы в том случае, если текущее рыночное предложение их не устраивает, а ведь это — важный способ поведения на рынке, дающий вклад в ценообразование в самых разных отраслях экономики от сельского хозяйства до торговли предметами старины».

Навязывание правила переоценки активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью мгновенно обернулось для американских банков замораживанием кредитования, что, в свою очередь, имело разрушительные последствия не только для экономики США, но для национальных экономик по всему миру. В начале апреля 2009 года Совет по стандартам финансовой отчётности США, наконец-то, смягчил требования по части переоценки активов в соответствии с их текущей рыночной стоимостью, хотя введенные им модификации многие критики сочли недостаточными. Да и сам этот шаг был предпринят вовсе не потому, что намерения Банка международных расчетов претерпели изменения.

Вот тут-то и приходит черёд сторонников теории заговора. Почему Банк международных расчетов не отозвал — или хотя бы не модифицировал — соглашение Базель-II после того, как стало ясно, к каким разрушительным последствиям оно ведёт? Отчего он бездействовал, когда рушилась мировая экономика? Состоит ли цель в том, чтобы создать в экономике хаос таких масштабов, когда мир с радостью бросится в объятия готовящегося ввести созданную частным образом глобальную валюту Банка международных расчётов? Интрига завязывается все туже…