Западная диета за неделю приводит к нарушению гиппокампа

Ни для кого не секрет, что так называемая западная диета — предполагающая потребление в больших количествах мяса, яиц, жареной и соленой пищи, хлеба, жирных молочных продуктов, сладких десертов и напитков, чипсов и прочих «вредных вкусностей» — вредит нашему здоровью. Предыдущие исследования доказали, что такой тип питания, в частности, влияет на репродуктивные функции и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Теперь ученые из австралийского Университета Маккуори (Сидней) решили выяснить, какой вред несет западная диета для функций мозга. В своей работе, которая опубликована в журнале Лондонского королевского общества, исследователи заявили, что частое потребление вредной пищи способно быстро приучить к перееданию даже приверженцев здорового образа жизни, следящих за своим весом.

В эксперименте участвовали 110 стройных и здоровых студентов в возрасте от 20 до 23 лет, которые обычно придерживались правильного рациона и не позволяли себе лишнего. Их поделили на две группы: первая была контрольной и питалась как обычно, а вторая в течение недели сидела на «западной диете»: в частности, ее участники ели много бельгийских вафель и фастфуд. В начале и конце недели испытаний добровольцы — уже после завтрака, наевшись — проходили тесты на запоминание слов.Помимо этого, молодых людей просили оценить, насколько сильно они хотят съесть еще что-нибудь сладкое (предлагались различные сухие завтраки: обработанные хлопья, шоколадные колечки и так далее). Затем у них спрашивали, понравилась ли им еда. Участники группы, которые семь дней питались по западной модели, не только хуже прошли тест на память, но и будто бы забывали, что недавно поели, и им хотелось еще и еще.

По словам ученых, подобное расстройство пищевого поведения говорит о том, что «западная модель питания» нарушает контроль над аппетитом и, судя по всему, вызывает сбои в работе гиппокампа — части лимбической системы головного мозга, которая отвечает за формирование эмоций, переход кратковременной памяти в долговременную и пространственную память, помогающую нам в навигации.

«После недели диеты в западном стиле вкусная еда, например закуски и шоколад, становится более желательной, даже когда вы сыты, — объясняет Ричард Стивенсон, профессор психологии из Университета Маккуори. — Это мешает вам сопротивляться и заставляет есть больше, что, в свою очередь, приводит к большему повреждению гиппокампа и порочному циклу переедания».

Более ранние опыты, проведенные на животных, уже показали, что фастфуд и сладости ухудшают работу гиппокампа: как предполагали ученые, вероятнее всего, в норме эта часть область мозга блокирует и ослабляет воспоминания о еде, когда человек сыт. То есть, когда мы только что поели и вдруг увидели торт, — мы не начинаем сразу же вспоминать его вкус и думать, как хотим его попробовать. Когда же, напротив, гиппокамп функционирует не так эффективно, человек «получает этот поток воспоминаний, и еда становится более привлекательной», говорят ученые.

«Чем более желанной люди, следовавшие «западной диете», находили вредную и вкусную еду, тем больше они страдали от нарушения функции гиппокампа. Демонстрация того, что обработанные пищевые продукты могут привести к нарушениям способности запоминать, а также влияют на аппетит и способствуют перееданию у в целом здоровых молодых людей, должна стать тревожным открытием для всех», — говорит Стивенсон.

Хотя нарушения функций мозга, которые демонстрировали участники проведенного эксперимента, не такие серьезные, в долгосрочной перспективе любовь к вредной пище приводит к ожирению и диабету и, как следствие, повышает риск развития деменции. По мнению авторов работы, правительствам следует ввести ограничения на продажу обработанной вредной пищи, приравняв ее к сигаретам.