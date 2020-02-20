Lada XRay получит новый яркий цвет кузова

Автомобили LADA «одеваются» все ярче: Vesta SW Cross вышла на рынок в оранжевом цвете «Марс», а XRay Cross – в золотисто-охристом «Янтарь». В феврале АвтоВАЗ расширил цветовую палитру семейства LADA XRay еще одной эмалью – ярко-синим цветом «Лазурит».

Как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», первые LADA XRay Cross в новом цвете сошли с конвейера 18 февраля. Скорее всего, в ближайшие месяцы ярко-синим станет и «глава семейства» LADA XRay, а доплата за такую эмаль с эффектом «металлик» должна составить стандартные 12 тысяч рублей.

В настоящее время цветовая гамма LADA XRay Cross представлена семью цветами: белым «Ледниковый», красным «Огненно-красный», серо-бежевым «Серый базальт», золотисто-охристым «Янтарь», светло-коричневым «Пума», черным «Черная жемчужина» и серебристым «Платина».

Ранее стало известно о том, что АвтоВАЗ приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct», отличной от остальных черной глянцевой крышей, черными глянцевыми корпусами боковых зеркал, оригинальным дизайном колесных дисков и другой мультимедийной системой с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто».