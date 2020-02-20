Kia и Hyundai разработали «умную» коробку передач

Компании Hyundai Motor и KIA Motors создали первую в мире предиктивную систему переключения передач Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System. Она сама подбирает оптимальную ступень, исходя из данных, полученных от навигационной системы, камер и радара адаптивного круиз-контроля.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службах корейских автопроизводителей, ICT Connected Shift System стала первой системой, способной выполнять автоматические переключения передач в соответствии с внешними условиями – профилем дороги и дорожной обстановкой.



ICT Connected Shift System. Фото KIA & Hyundai

ICT Connected Shift System использует интеллектуальное программное обеспечение блока управления трансмиссией TCU (Transmission Control Unit), которое собирает и обрабатывает в режиме реального времени информацию от обеспечивающих систем, в частности – камер и радара интеллектуального круиз-контроля, а также 3D-навигации, в памяти которой заложены высокоточные карты. Трехмерная навигация учитывает наличие спусков и подъемов, градиент дорожного полотна, профили поворотов и разнообразные дорожные события, а также текущее состояние транспортного потока. При помощи радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, а фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.



ICT Connected Shift System. Фото KIA & Hyundai

Используя все эти данные, TCU может в режиме реального времени прогнозировать наиболее оптимальный сценарий переключения передач, который, в свою очередь, строится с помощью алгоритма, создаваемого искусственным интеллектом.

Новая система адаптирована к работе вместе с технологиями автономного управления, благодаря которым она сможет обеспечивать лучшую динамику, отслеживая и реагируя на состояние дороги и транспортного потока в режиме реального времени без увеличения расхода топлива.

Когда технология появится на серийных автомобилях KIA & Hyundai, и какие модели получат ее в первую очередь, пока неизвестно.