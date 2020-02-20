Люк Бессон выставил на продажу необычную виллу в Беверли-Хиллз

В здании из камня и дерева семь спален с панорамными окнами, фотостудия и терраса с видом на Калифорнийские холмы.

Французский режиссер Люк Бессон выставил на продажу виллу на холмах Беверли-Хиллз за $14,9 млн. Здание необычной формы построено из камня и дерева.

В доме площадью 14,6 тыс. кв. футов семь спален, шесть санузлов, гостиная с панорамными окнами и просторная терраса с видом на Калифорнийские холмы. Здесь также есть фотостудия с лифтами, говорится в публикации.

На прилегающей к вилле территории, которая занимает 2,9 акра, расположены бассейн с подогревом и небольшой теннисный корт. Здесь также есть гараж на десять машино-мест.

В саду множество клумб, кустарников и деревьев, которые скрывают виллу легендарного режиссера от посторонних глаз.

На продажу ранее был выставлен дом Гая Ричи. Сообщалось, что в лондонском дуплексе режиссера две спальни, мраморная кухня, столовая, гостиная с белым роялем и библиотека.