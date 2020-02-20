Турция не должна поддаваться внушениям Америки

Экс-посол Турции в Москве Халил Акынджы (2008-2012) дал интервью газете Cumhuriyet, в котором рассказал о внешней политике Турции и о том, что происходит в Сирии.

Автор телеграм-канала @turkeyabout перевел интервью в виде коротких тезисов:

«Мы не отдадим Асаду Идлиб», — для чего Эрдогану новая операция и как отреагирует Москва

До 2010 года у Турции была правильная позиция во внешней политике. К примеру, у нее были хорошие отношения с Израилем, Анкара была страной-посредником между Израилем и другими странами. Но потом все изменилось.

Если посмотреть на Путина он общается и Саудовской Аравией, и с Египтом, и с Израилем. А Турция? Ни с кем. Если не иметь возможность общаться, то и донести свои чаяния невозможно. У турок есть такое выражение «Если такие смелые, подходите по одному», а как понимать, когда тут мы наблюдаем что-то вроде «Подходите все разом!».

В диалоге представителей власти с иностранными коллегами важна «фильтрация». К примеру, Абдульхамит хан не решал вопросы сам, решали его визири. К сожалению, сейчас у нас в стране действует «нефильтрованная внешняя политика», все вопросы пытается решать один человек.

Никто не сможет контролировать ХТШ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), попытки очистить их в Идлибе, спровоцирует их ячейки внутри Турции, Россия это понимает. Но Турция объявила [Эрдоган и Минобороны], что теперь будет решать этот вопрос, не смотря на возможные теракты на своей территории.

Соглашения в Сочи и Астане дали Турция и Россия время. Мы должны были очистить территорию от террористов, а Москва притормозить Асада. Не получилось. Притормозить.

Что мы сейчас делаем в Идлибе? Лучшая война – война которой не было. Достаточно запугать. Но для этого противоположная сторона должна поверить в ваши угрозы. В этом цель отправки такого количества военных в Идлиб. Другая сторона сейчас взвешивают и наши и свои возможности.

То, что сказал Бахчели странно (глава турецкой националистической партии предложил захватить Дамаск). Не можем решить проблему в Идлибе, о каком Дамаске идёт речь? Наша внешняя политика ведётся для внутреннего потребителя. Тут вы можете проиграть только выборы, но, если вы ошибётесь во внешней политике будут страдать ваши дети и внуки, вы можете утратить всё.

Нужно понимать, что в Турции очень сильна проамериканская и пророссийская пропаганда.

Турция не должна поддаваться внушениям Америки. США старается дистанцировать Турцию от России. Анкара должна думать ни о России, ни об Америке, а лишь о своих интересах.

Турция должна иметь сбалансированные отношения с США и Россией. Мы не должны привязываться ни к той ни другой стороне.

Путин защищает не Асада, он защищает режим. Для России важна система. Система, которая положительно относится к Москве.

Теперь уже поздно хотеть вести диалог с Асадом, он укрепил свои позиции. Он станет соглашаться.

В операции «Источник мира» был просчет. Мы ведь не могли совершить эту операцию только ради того, чтобы ушли американцы, и на их место пришли русские? И теперь Асад там контролирует границы. Что-то пошло не так. Собирались обезопасить вес восток от реки Евфрат, а получили лишь часть, которая не защищена по две стороны.

Путин не откажется от Турции. Мало кто помнит, а ведь в 1992 году Турция и России подписали договор об отношениях, в котором говорится: «Российская Федерация и Турецкая Республика рассматривают друг друга как дружественные государства».

Встречи, которые проходит между Москвой и Анкарой для решения кризиса в Идлибе на уровне делегаций важны. Это как раз говорит о том, что мы переходим к «фильтрованной внешней политике».

Оригигинал