Найдена самая маленькая квартира Москвы

Фото: Мир Квартир

Самая компактная столичная квартира имеет общую площадь 8,4 квадратного метра, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Студия расположена на первом этаже 14-этажного дома на Совхозной улице в районе Люблино (Юго-Восточный округ). Владелец продает ее за 1,95 миллиона рублей. Жилье требует косметического ремонта. «Доступный формат жилья, прописка сразу после сделки! Ухоженный зеленый двор. Во дворе дома — школа и детский сад», — гласит объявление, размещенное в интернете.

Второе место в списке самых маленьких предложений занимает квартира в центре Москвы у метро «Пролетарская», в начале Волгоградского проспекта. Площадь этой студии на втором этаже 13-этажного дома — 10 квадратных метров. Купить ее можно за 2,54 миллиона рублей. На третьей позиции — студия площадью 11 квадратных метров на Кленовом бульваре (Нагатинский затон, метро «Коломенская»). Приобрести ее предлагают за 2,34 миллиона рублей. Суперкомпактные квартиры также были найдены в районе Москворечье-Сабурово и около станции метро «Теплый стан».

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Ранее в феврале сообщалось, что спрос на малогабаритные квартиры в Москве с 2010 года вырос более чем в четыре раза. Жилье особого типа — «однушки» площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 41 метра и «трешки» до 55 метров — покупают в основном приезжие, мечтающие закрепиться в столице.