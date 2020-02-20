Титов рассказал о росте дел в отношении бизнесменов

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал резкий рост количества уголовных дел в отношении предпринимателей и бизнесменов в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение. Это важная информация, ее предстоит проанализировать», — начал он.
По его словам, глава страны Владимир Путин хочет, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации внутренних инвестиций в стране.
«Эти процессы должны быть ограждены от излишнего влияния и давления любых ведомств, но при условии, конечно, соблюдения законности», — добавил Титов.
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