Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Государственная дума одобрила законопроект о расширении программы материнского капитала, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, принятый закон предусматривает продление программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

При этом материальная поддержка в размере 466 тыс. 617 рублей будет выплачена семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Выплата на второго ребенка составит 616 тыс. 617 рублей. Стоит отметить, что программа распространяется на детей, родившихся с 1 января 2020 года.

Кроме того, выделенные средства теперь можно потратить на строительство дома на собственном участке.

Ранее глава государства в послании к Федеральному собранию внес предложение продлить действие программы материнского капитала. Соответствующие поправки были внесены в законопроект членами партий Единая Россия и КПРФ.

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