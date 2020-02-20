Новый Toyota Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Новый Toyota Land Cruiser серьезно подешевеет, а Toyota Corolla впервые станет кроссовером. Эти и другие планы, как пишет Motor1, озвучили представители японского автогиганта на закрытой презентации в США.

Все сроки, само собой, указывались только для рынка Северной Америки, поэтому до России, вероятно, некоторые новинки либо не доберутся, либо доберутся с опозданием в один-два года.

Например, в 2021 году планируется рестайлинг седана Toyota Camry, а в 2023-м – выпуск нового поколения. Неформатный кроссовер Toyota Venza, который, как сообщали «Автоновости дня», сняли с производства в 2017-м, возродят в четвертом квартале этого года.

Кроссовер Toyota Corolla Cross – внедорожная версия универсала или хэтчбека Corolla с увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками по периметру выйдет в сентябре 2021 года. Речь идет о поистине исторической для компании модели, поскольку никогда раньше «Королла» кроссовером не была. Дань моде?

Наконец, Land Cruiser с индексом 300 отзовет свои «претензии» на роскошь и станет более утилитарным внедорожником с пятиместным салоном. Цена, соответственно, будет снижена, однако сроки его выхода по-прежнему держатся в секрете.