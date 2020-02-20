Эксперты рассказали, что делать при запотевании стекол в автомобиле

Запотевание стекол – распространенная проблема, досаждающая автомобилистов в любое время года. Что делать, если стандартный обдув не помогает, и какие «народные» методы справляются с запотевшими стеклами лучше всего, рассказала «Российская газета».

Как сообщает «Автоновости дня», быстро удалить влагу из воздуха в салоне поможет силикагель, который обычно используется для устранения влажности в чемоданах, сумках, обуви и других вещах. Пакетики с ним можно разложить в карманах дверей, на заднем сиденье, в багажнике и даже на полу.

Если купить силикагель не получилось, есть средство доступнее, продающееся в любом зоомагазине – древесный наполнитель для кошачьего туалета. Его можно рассыпать на коврики и разложить на заранее накрытом заднем сиденье, либо насыпать в какую-нибудь «дышащую» ткань (например, старые носки) — во втором случае эффект будет более длительным.

Для автоледи особенно актуальным средством против запотевания стекол могут стать обычные гигиенические прокладки. С их помощью можно собрать разлившуюся в салоне воду, высушивать щели в стеклах (если влага попадает через них) и собирать протекающий из «печки» антифриз.

Ну, а на «худой конец» можно взять любые старые газеты и разложить их на сырые коврики. Спустя некоторое время влага впитается, а запотевание пройдет.