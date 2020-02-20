Peugeot представила новый пикап Landtrek

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mavit
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Peugeot представила новый пикап Landtrek

У Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok и других столпов сегмента «компактных» пикапов появился новый конкурент – Peugeot Landtrek. Новинка, созданная вместе с китайскими партнерами из Changan, выйдет на рынки Латинской Америки и Южной Африки в 2021 году.

Peugeot представила новый пикап Landtrek

Peugeot представила новый пикап Landtrek
Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

Peugeot представила новый пикап Landtrek
Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

Peugeot представила новый пикап Landtrek
Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

По заверению французов, Landtrek получил прочную конструкцию и бескомпромиссную надежность. Продаваться он будет в двух версиях – с двух- и четырехдверной кабинами. В первом случае его длина составит 5,39 м, во втором – 5,33 мм. Ширина обеих модификаций составляет 1,92 мм, а дорожный просвет варьируется от 214 до 235 мм. Грузоподъемность «Ландтрека» достигает 1,2 тонны, а максимальная масса буксируемого прицепа – 3 тонн.

Интерьер пикапа имеет много общего с легковушками 3008 и 508. Оснащение тоже вполне «легковое»: мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, 7-дюймовый дисплей на приборной панели, двухзонный климат-контроль, от 1 до 4 камер наружного обзора и куча ниш для мелочевки, совокупный объем которых достигает 27 литров.

Peugeot представила новый пикап Landtrek
Интерьер Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

В моторную гамму Peugeot Landtrek вошли только два двигателя: 1,9-литровый дизель мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента, и 2,4-литровый бензиновый двигатель, выдающий 210 л.с. и 320 Нм «крутящего». Оба мотора агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Полный привод с «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала доступен в качестве опции.

Продажи пикапа на латиноамериканском и южноафриканском рынках начнутся уже в следующем году. Поставлять новинку в Европу пока не планируется.