Peugeot представила новый пикап Landtrek

У Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok и других столпов сегмента «компактных» пикапов появился новый конкурент – Peugeot Landtrek. Новинка, созданная вместе с китайскими партнерами из Changan, выйдет на рынки Латинской Америки и Южной Африки в 2021 году.



Peugeot Landtrek. Фото Peugeot



Peugeot Landtrek. Фото Peugeot



Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

По заверению французов, Landtrek получил прочную конструкцию и бескомпромиссную надежность. Продаваться он будет в двух версиях – с двух- и четырехдверной кабинами. В первом случае его длина составит 5,39 м, во втором – 5,33 мм. Ширина обеих модификаций составляет 1,92 мм, а дорожный просвет варьируется от 214 до 235 мм. Грузоподъемность «Ландтрека» достигает 1,2 тонны, а максимальная масса буксируемого прицепа – 3 тонн.

Интерьер пикапа имеет много общего с легковушками 3008 и 508. Оснащение тоже вполне «легковое»: мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, 7-дюймовый дисплей на приборной панели, двухзонный климат-контроль, от 1 до 4 камер наружного обзора и куча ниш для мелочевки, совокупный объем которых достигает 27 литров.



Интерьер Peugeot Landtrek. Фото Peugeot

В моторную гамму Peugeot Landtrek вошли только два двигателя: 1,9-литровый дизель мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента, и 2,4-литровый бензиновый двигатель, выдающий 210 л.с. и 320 Нм «крутящего». Оба мотора агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Полный привод с «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала доступен в качестве опции.

Продажи пикапа на латиноамериканском и южноафриканском рынках начнутся уже в следующем году. Поставлять новинку в Европу пока не планируется.