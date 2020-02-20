Власти отрепетировали встречу китайского коронавируса алтайском аэропорту

Изгоняющие коронавирус

В аэропорту Горно-Алтайска 19 февраля прошли специальные учения с привлечением медиков, спасателей, полиции, сотрудников регионального Роспотребнадзора и самого аэропорта. Таким составом местные власти репетировали прибытие лица, с подозрением на заражение китайской коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора, легенда учений предполагала прибытие в аэропорт лица, заразившегося коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с чем профильные организации должны были отработать совместные действия по проведению комплекса противоэпидемических. Кроме того, власти хотели проверить, насколько участвовавшие организации готовы к встрече с коронавирусом.

Осмотр условного больного

В тренировке были задействованы сотрудники АО «Аэропорт Горно-Алтайск», БУЗ РА «Центр медицины катастроф», БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Алтай, республиканского Минздрава, полиции, БУЗ РА «Республиканская больница», БУЗ РА «Майминская районная больница», ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» и алтайского Роспотребнадзора, а также ГУ МЧС по региону.

На сайте ведомства отмечают, что тренировка проходила в условиях, приближенных к реальным. Сотрудникам упомянутых ведомств удалось справиться с ситуацией на лишь удовлетворительно. В чем именно заключались ошибки, в Роспотребнадзоре не уточнили, однако упомянули, что в тот же день результаты тренировки рассмотрели на совещании в ведомстве и учли все огрехи и недоработки.

Отметим, что незадолго до этого учения по «встрече» коронавируса прошли в Рубцовске. Якобы с пограничного пункта пропуска «Веселоярск» в службу «скорой помощи» поступило сообщение о гражданине, вернувшемся из Китая с повышенной температурой. Условного больного тогда «госпитализировали», а сотрудники привлеченных к учениям ведомств посчитали, что успешно справились с задачей. Ни о каких оценка и «разборе полетов» тогда речи не шло.