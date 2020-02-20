Ученые поражены: за пределами нашей галактики найден кислород

|По-настоящему удивительное открытие было сделано некоторое время назад учеными. Специалисты чуть дальше границ Млечного Пути сумели заметить молекулярный кислород, дистанция до которого составляет чуть больше полумиллиарда лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Ранее кислород был несколько раз обнаружен только за пределами Солнечной системы. Теперь же его удалось найти рядом с галактикой Млечный Путь. Открытие было сделано благодаря 30-метровому телескопу IRAM и NOEMA.
Кислород – третий самый распространенный элемент в космосе после водорода и гелия, однако при этом его с трудом удается заметить в Солнечной системе. Элемент имеется ещё в созвездии Ориона. Там он соединен с водородом в виде водяного пара, который цепляется за частички космической пыли.
В галактике Маркарян 231 кислород мог образоваться в результате взрывов. Эта галактическая структура существенно отличается от нашей: она питается от квазара, который источает свет от галактического ядра, где имеется несколько вращающихся черных дыр в центральной области. Активность ядра галактики становится причиной оттока молекул, это провоцирует взрывы, способные в теории выделять кислород.