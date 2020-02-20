Ученые поражены: за пределами нашей галактики найден кислород

Ранее кислород был несколько раз обнаружен только за пределами Солнечной системы. Теперь же его удалось найти рядом с галактикой Млечный Путь. Открытие было сделано благодаря 30-метровому телескопу IRAM и NOEMA.

Кислород – третий самый распространенный элемент в космосе после водорода и гелия, однако при этом его с трудом удается заметить в Солнечной системе. Элемент имеется ещё в созвездии Ориона. Там он соединен с водородом в виде водяного пара, который цепляется за частички космической пыли.

В галактике Маркарян 231 кислород мог образоваться в результате взрывов. Эта галактическая структура существенно отличается от нашей: она питается от квазара, который источает свет от галактического ядра, где имеется несколько вращающихся черных дыр в центральной области. Активность ядра галактики становится причиной оттока молекул, это провоцирует взрывы, способные в теории выделять кислород.