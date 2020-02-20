Газовая катастрофа: из вечной мерзлоты активно выделяется метан

Недоступные ранее участки вечной мерзлоты были исследованы НАСА. Помимо воды, во время таяния льдов выделается множество газов, среди которых метан и углекислый газ. Поступающие в атмосферу газы являются парниковыми, то есть они ускоряют нагрев планеты. Сейчас Антарктида нагревается в несколько раз быстрее, чем любая другая территория. Однако она остается еще достаточно холодной, чтобы эксперты могли выяснить, где очаги высвобождения метана наибольшие.

Инфракрасный спектрометр помог проанализировать 30 тыс. км2. Как выяснилось, метан в основном имеется около водоемов на расстоянии до 40 метров от них. На территории имеются итермокарсты – озера и пруды, которые пузырятся из-за концентрации метана. Такие водоемы существенно ускоряют таяние льдов.

Согласно теории, термокарстовые водоёмы упрощают диффузию метана из разлагающихся растений. Углерод, законсервированный в земле, ‒ это пища для бактерий, выделяющих метан. Каждый раз цепочка повторяется.

По словам климатологов, в скором будущем объемы вечной мерзлоты сократятся на 45%. В воздух поступят десятки миллиардов тонн газов, которые негативно повлияют на климат планеты.