В 3000-летнем египетском саркофаге обнаружили скрытое послание

Как отметил профессор Питер дер Мануэлян из Семитологического музея Гарвардского университета, гроб принадлежал Анкхонсу. Его тело археологи достали ещё столетие назад. Мужчина являлся привратником в храме Амон-Ра.

Не имелось каких-либо документов, описывающих содержание саркофага. Невзирая на тёмное покрытие гроба, профессор Мануэлян мог всё же наблюдать иероглифы и живопись на саркофаге, выполненную в желтых, оранжевых и синих красках. Надпись обозначала следующее: «Ра-Хораты, великий Бог, повелитель небес».

Исследование саркофага производилось с целью создания его цифровой модели. Материалы позже представят студентам и другим исследователям. В планах музея – предоставление публике более широкого доступа к коллекции древностей.