В 3000-летнем египетском саркофаге обнаружили скрытое послание

|Археологи из Америки детально изучили египетский саркофаг, которому 3000 лет. Во время осмотра артефакта учёные обратили внимание на изображение бога Солнца Ра-Хорахты, которое было скрыто достаточно толстым слоем вещества, подобного смоле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Как отметил профессор Питер дер Мануэлян из Семитологического музея Гарвардского университета, гроб принадлежал Анкхонсу. Его тело археологи достали ещё столетие назад. Мужчина являлся привратником в храме Амон-Ра.
Не имелось каких-либо документов, описывающих содержание саркофага. Невзирая на тёмное покрытие гроба, профессор Мануэлян мог всё же наблюдать иероглифы и живопись на саркофаге, выполненную в желтых, оранжевых и синих красках. Надпись обозначала следующее: «Ра-Хораты, великий Бог, повелитель небес».
Исследование саркофага производилось с целью создания его цифровой модели. Материалы позже представят студентам и другим исследователям. В планах музея – предоставление публике более широкого доступа к коллекции древностей.