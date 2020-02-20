«В нашем дурдоме всё по-старому», — именно так можно охарактеризовать прошедшее минувшей ночью заседание Совбеза ООН, посвященное пятой годовщине «Минска-2». Было бы глупо надеяться, что Запад изменит риторику поведения в отношении России по украинскому вопросу.

В очередной раз «партнеры» потребовали выполнения договоренностей, но не от Украины, а от России, считая её стороной конфликта. Нападки начались с и. о. зампредставителя США Черит Норман Шале, обвинившей Москву в оккупации Крыма, которая якобы и привела к конфликту на юго-востоке Украины.

Но подобные заявления — дело привычное. Куда смешнее слышать от американской стороны, что Украина продемонстрировала приверженность мирному урегулированию конфликта, а президент Зеленский (тот, что «не лох») активизировал дипломатию и пытался улучшить гуманитарную ситуацию.

Серьезно? Вряд ли они не знают, что официально 6 апреля Украина начала войну против Донбасса. Вряд ли они не видят провокации радикалов в зоне разведения вооружения, с которыми «миротворец» Зеленский никак не может совладать.

Вместо того, чтобы обратить внимание на реальное бездействие Киева, США продолжают утверждать, что именно Россия не выполняет своих обязательств по Минским договоренностям. И это при том, что украинская сторона выполнила лишь 2 пункта из 13, и те не самые важные.

Не осталась в стороне и Германия, представитель которой обвинил Россию в крушении малайзийского «Боинга». И это при том, что на недавно всплыли документы разведки Нидерландов о том, что «Буков» не было, чем обрушили и без того натянутую версию о причастности Москвы.

Представитель Украины Сергей Кислица был более сдержан для полного обыгрывания роли «жертвы агрессии», отметившись лишь высказываниями, что Украина продвигается небольшими шагами к мирному процессу в Донбассе. Правда, ходит Киев лишь на словах, усугубляя многолетний конфликт на деле.

К счастью, российский представитель Василий Небензя имеет титаническое терпение, поэтому сдержанно реагирует на все эти абсурдные обвинения. Он лишь в очередной раз напомнил, что Россия, согласно упомянутым Минским договоренностям, выступает посредником при переговорах.

Также Небензя выразил разочарование, что «западные партнеры», поддержавшие майдановский переворот с оголтелой русофобией и национализмом, так и не смогли усвоить, что сторонами «Минска» выступают Украина и Донбасс, а не Украина и Россия.

Что ж, стоит отдать должное представителю России — марку держать он умеет.

Ева Лисовская