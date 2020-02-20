Донбасс негодует: Киев озвучивает условия, на которых хочет закончить войну

Конфликт Донбасса и Украины продолжается по сей день. Сторонам сложно прийти к консенсусу. Но, как заявляет официальный Киев, Владимир Зеленский прилагает максимум усилий для того, чтобы война на Донбассе закончилась. Так ли это?

Как сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, несмотря на то, что их президент делает все, что в его силах, прекратить конфликт без потери территорий не удастся. Официальный Киев уверен, что в вопросе Донбасса пора ставить точку.

Напрашивается вопрос: неужели наконец до властей действительно дошло, что пора стремиться к миру? Почему этого нельзя было сделать три, четыре года назад? К чему нужны были эти огромные человеческие жертвы с обеих сторон?

Власти ЛДНР считают, что Зеленский ничего не хочет решать. Он рассчитывает на заморозку конфликта.

Такую точку зрения среди прочих высказал и депутат парламента ДНР Александр Камышов. С его точкой зрения можно согласиться, ведь Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с руководящим составом Республик.

Такое поведение президента может быть продиктовано тем, что он, как и его предшественник, получает указания от западных кураторов.

А ведь руководителей Республик выбрали на прямых демократических выборах по всем стандартам ОБСЕ.

Действительно, Зеленский очень поверхностно высказывается о судьбе Донбасса, ибо, как заявил тот же Камышов, ВСУ продолжают обстрелы мирного населения, власти Украины блокируют соцвыплаты, а в официальных СМИ об ЛДНР говорят исключительно в негативном и агрессивном ключе.

Донбасс негодует от того, как неправильно Зеленский формулирует позицию по Республикам, и это привело к тому, что появился закономерный вопрос: «А хочется ли Донбассу говорить с Зеленским? Что это даст?».

Илья Новицкий