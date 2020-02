Рэпера Pop Smoke убили в Калифорнии

В Лос-Анджелесе был убит 20-летний рэпер Pop Smoke. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что злоумышленники ворвались рано утром в арендованным дом музыканта, который находится в районе Голливудских холмов.

Преступники в масках совершили несколько выстрелов в сторону рэпера и скрылись.

Артиста госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Pop Smoke выпустил дебютный альбом Meet the Woo летом 2019 года, из которого трэк Welcome to the Party набрал свыше 20 млн просмотров на YouTube.

Также рэпер принял участие в видеоклипе Трэвиса Скотта Gatti.