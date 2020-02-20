Министр обороны Турции: Анкара не уйдет из Сирии и будет отвечать на любые атаки

Об этом пишет телеграм-канал Повестка дня Турции.

«Мы ожидаем, что стороны будут придерживаться Сочинского меморандума. Мы продолжим общение с Россией. В пятом пункте Астанинских соглашений говорится о том, что страны-гаранты имеют право предпринимать дополнительные меры для прекращения огня. Мы это и делам. И как мы заявили ранее, мы предупредили оппозицию в Идлибе, и там же, в отношении тех, кто нарушает перемирие мы можем использовать силу. Мы уважаем целостность Сирии. И выступаем за стабильное, единое государство», — сказал министр.