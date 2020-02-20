В МИД Турции заявили, что Путин и Эрдоган могут провести встречу по Идлибу

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Sergei Chirikov/Pool/AP

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал TRT.

Глава турецкого МИД отметил, что на предыдущих переговорах стороны еще не достигли необходимой точки.

«Возможно, наши лидеры проведут переговоры. Россияне предоставили нам свои карты, мы дали им свои, где указано расположение всех наших наблюдательных пунктов», — сказал Чавушоглу.

Также он подчеркнул, что в Идлибе необходимо прекратить «атаки сирийского режима».

Министр считает, что наступление сирийской армии в регионе наносит ущерб астанинскому процессу урегулированию ситуации в Сирии.

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