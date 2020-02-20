Сумма взысканных алиментов в прошлом году возросла на 2 миллиарда рублей

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Общая сумма высказанных с должников алиментов возросла в 2019 году на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Так, за прошлый год было взыскано 17,4 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составляла 15,2 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлом году 9,7 млрд рублей было взыскано с помощью ограничений на выезд из страны и 3,6 млрд рублей с помощью ограничений на управление транспортом.

В ФССП добавили, что в 2019 году ведомстве находилось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов, что почти на 12,6 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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