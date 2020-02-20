Какой сегодня праздник: 20 февраля 2020 года отмечается церковный праздник День Луки (Могущница)

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Сегодня, 20 февраля 2020, также празднуют Всемирный день социальной справедливости и другие события.

Какой сегодня праздник 20 февраля 2020: церковный праздник День Луки (Могущница)

Народный праздник День Луки отмечается 20 февраля 2020 года (по старому стилю – 7 февраля).

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Луки Елладского.

Второе название праздника – Могущница пошло от травы-лапчатки с крестообразными листиками. Считалось, что 20 февраля она приобретает необыкновенную силу и является более действенной.

Преподобный Лука (896–953 гг.) был родом из Кастории (Эрмиони). Он придерживался строгого аскетизма во всем, что касалось лично его, а также проявлял щедрую иецхэзжн благожелательность по отношению к окружающим. Был известен как духовный наставник, хотя и не имел духовного сана.

Лука родился в бедной семье и был вынужден много работать с детства. В юношеские годы много молился. После смерти отца ушел в монастырь в Афины, не сказав об этом матери. Там он принял постриг и стал иноком. Господь, по молитве тоскующей матери, вернул Луку в отчий дом. Через 4 месяца, уже с ее благословения, он отправился на Иоаннову гору, в церковь Космы и Дамиана, чтобы найти уединение. Там принял монашеский постриг, и Господь наделил его даром прозрения и исцеления душевных и физических болезней.

Через 7 лет святой Лука покинул Иоаннову гору и отправился в Коринф. В течение 10 лет покорно и смиренно служил подвижнику в Патрах. Затем вновь вернулся на родину. Вместе со своим учеником он поселился в Каоавие, а спустя 3 года – на острове Ампиль.

Покой Лука нашел лишь в Стирие (Стирида). Здесь, вместе со своей братией, он построил небольшой монастырь. В своей обители занимался благими делами – исцелял больных от душевных и телесных мук. Скончался в своей келье. Его мощи источали миро и исцеляли больных.

На месте погребения преподобного Луки в 974 году началось воздвижение церкви (строение сохранилось до наших дней).

Красное солнце на закате – лето будет холодным и ветреным.

Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода.

Гром предвещает плохой сенокос в этом году.

Рожденный в этот день человек будет понимать язык растений.

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно 20 февраля.

26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № A/RES/62/10 объявила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости.

Праздник впервые отметили в 2009 году. ООН предложила государствам-участникам проводить мероприятия в интересах общественного развития.

Предпосылкой возникновения события стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года. Ее представители провозгласили главные задачи социального развития и меры их реализации.

Праздник создали с целью увеличения усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равноправия, благосостояния окружающих.

День леденцовых петушков

Список любимых сладостей современных детей сложно уместить на тетрадном листе. К ним относятся всевозможные вариации «киндеров» (от шоколадных яиц до плиток), бисквитные медвежата, шоколадные и мармеладные конфеты, драже и т.п. У прошлого поколения дела обстояли проще. Достаточно было выйти на улицу с леденцовым петушком или белочкой, чтобы стать объектом зависти соседских ребятишек.

Несмотря на большое разнообразие сладостей, очереди за леденцами на палочке до сих пор не исчезли. У такого лакомства даже есть свой праздник – День леденцовых петушков. Он отмечается ежегодно 20 февраля.

Кто празднует именины 20 февраля 2020?

Александр, Алексей, Петр.

Что произошло 20 февраля 2020 в России и мире?

1872 – в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1909 – опубликован Первый манифест футуризма.

1940 – впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.

1975 – учрежден День войск противовоздушной обороны.

1986 – на космическую орбиту выведена научная станция Мир.

Кто родился 20 февраля 2020 из знаменитостей?