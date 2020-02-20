Астрологи назвали 20.02.2020 лучшим днем для нескольких знаков Зодиака

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Специалисты рассказали об особой энергетике нынешнего четверга.

Специалисты утверждают что в этой дате заложен свой код. Каждая цифра имеет свое сакральное значение, а их комбинация состоящая из секторов — это матрица которая влияет разные стороны жизни человека.

Двойка — это энергия, которую в этот день следует направлять в нужное русло. И это удачное время для деловых людей которые наделены сильным энергетическим иецхэзжн потенциалом — бизнесменов, торговых представителей, экономистов, управленцев, спортсменов.

20 февраля может стать отправной точкой для новых достижений в жизни человека. Двойка несет финансовый успех, стабильность и благополучие. В эмоциональном аспекте этот день нестабилен, несет в себе таинственность. Нумерологи рекомендуют к новым знакомства относиться с осторожностью.

Красивая дата и как все красивое притягивает внимание людей и число желающих зарегистрировать свой брак в этот день очень велико.

Астрологи утверждают — эта интересная дата 20.02.2020 — лучший день для привлечения денег. Сумма всех двоек — восемь. Эта цифра способна наподобие магниту действует на финансовую энергетику и способна притягивать деньги. Астрологи советуют загадать самое заветное желание в этот день и оно обязательно сбудется.

Психологи согласны с астрологами и утверждают что самовнушение – эта страшная действенная сила, которая позволяет достичь даже самого непостижимого, главное только чего-то очень захотеть и убедить себя, что все вам по плечу.

Важное условие при загадывании желания — отпустить от себя все помыслы о систематической нехватке денег, собрать и сосредоточить свое внимание на улучшении материальной стороны своей жизни. В этот день каждый должен выбрать себе талисман — монетку. Для этого следует разложить на столе монетки разных достоинств и, хорошо сконцентрировавшись, прислушаться к своей интуиции. Затем перемешав мелочь с закрытыми глазами сразу взять со стола одну монетку. Выбранная монета и станет вашим рычагом для пробуждения денежной энергетики. Финансовый механизм будет работать до тех пор, пока талисман будет при вас. Только об этой монетке нельзя никому рассказывать. а тем более показывать.

Особенно это относится к некоторым знакам зодиака, которые наделены исключительной энергетикой — Водолей, Овен, Телец, Близнецы, Скорпион, Лев, Козерог и Стрелец. Этим представителям звездного пантеона достаточно лишь подумать о чем-то и это непременно сбудется. В этот день звезды на их стороне!

Астрологи утверждают, что это самый благоприятный день для налаживания семейных отношений, для новых знакомств и заключении брака. 20.02.2020 — это прекрасный день помириться с людьми с которыми находились в длительной ссоре.

Астрологи, как и нумерологи утверждают, что этот день очень благоприятен для создания семейного союза. По их мнению заключенный брак будет крепким, счастливым. Семейная жизнь будет долгой и сулит много приятных событий. И если торжество будет пышным и величественным, то молодую семью в будущем ожидает благополучная жизнь без материальных проблем, а финансы потраченные на свадебное тожество окупятся сторицей.

Конечно же, в этот день вряд ли свершится какое-либо волшебство. Но всё равно стоит надеяться на лучшее.

Не нужно отказываться от своих желаний и, непременно стоит загадать самое сокровенное желание. Двойки дают в своей сумме восьмёрку — это знак бесконечности. Поэтому любое событие, произошедшее в этот день вполне может стать знаковым и очень важным для человека и благоприятно повлияет на всю его дальнейшую судьбу!

Ранее TopNews писал о том, что астролог Павел Глоба назвал самые тяжелые дни 2020 года для знаков Зодиака.