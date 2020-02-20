Календарь: 20 февраля — День тех, кому щи пусты и кому бриллианты мелковаты

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается 20 февраля ежегодно, начиная с 2009 года.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме.

По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий.

Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.

События дня:

395 г. — в Вифлееме был основан первый женский монастырь.

1988 г. — образовалась рок-группа «Агата Кристи».

1999 г. — в Москве в Кремлевском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Именинники:

Александр, Алексей, Петр.

Родились:

Порфирий Иванов (1898-1983 гг.) — создатель оздоровительной и духовной системы.

Юлия Волкова (1985 г.) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату».

Рианна (1988 г.) — барбадосская R&B-певица.