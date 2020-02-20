В таможне сообщили, когда грузовики с турецкими помидорами смогут въехать в РФ с Украины

ТАСС напоминает, что во вторник турецкий телеканал NTV сообщил о 250 грузовиках с турецкими помидорами, которые не могут въехать в Россию с территории Украины из-за превышения квот на импорт. На фоне новостей о якобы увеличенных квотах на 50 тыс. тонн, экспортёры, не дожидаясь официального решения, направили дополнительные грузы томатов в РФ.

«Как только Минсельхоз даст квоты, начнётся оформление (документов на ввоз томатов – ред.). Они (грузовики – ред.) стоят в нейтральной стороне, со стороны Украины, на территорию Российской Федерации они не заезжали», — сказали в пресс-службе Брянской таможни.

Убытки в случае утилизации порядка 5 тыс. тонн томатов могут составить от $20 млн до $30 млн.

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. С 1 ноября 2017 года до начала 2018 года в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. Ранее поставки этой продукции были запрещены.