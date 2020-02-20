5 проверенных способов быстро вылечить простуду

«Ой, кажется началось!», – думаешь ты, когда чувствуешь головную боль, заложенность в носу и ломоту в теле.

Поскольку сезон ОРЗ в разгаре, более того, пошла уже вторая его волна, мы предлагаем способы, которые позволят тебе справиться с недугом всего за одну ночь.

Они работают!

Съешь чеснок

Возможно, дыхание после этого продукта не самое приятное, однако с вирусами и бактериями он справляется на ура – все благодаря высокому содержанию флавоноидов и антиоксидантов. Если чувствуешь, что заболеваешь, съедай по небольшому зубчику каждые 4 часа – можешь позволить себе и крошечный бутерброд с салом (оно смягчит першение в горле), мы об этом никому не расскажем.

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Или куриный бульон

Да, да, американцы не зря причисляют наваристый куриный бульон к категории «comfort food», то есть к еде, которая дарит уют и комфорт. Цистеин, который вырабатывается при варке КУРИНОГО бульона, схож по химическому составу и действию с лекарством от бронхита и кашля – ацетилцистеином. Белок и минералы, которые содержатся в мясе и костях курицы, стимулируют работу иммунной системы и даже борются с насморком. Чудо, да и только!

Надень влажные носки (да, да, мы серьезно)

Удивительно, но этому странному, на первый взгляд, методу, под силу многое – вылечить простуду, головную боль и даже бессонницу. Суть в том, что прохладные, влажные носки на ногах заставляют кровь притекать к стопам с удвоенной силой, чтобы согреть их. Подобная процедура позволяет организму быстрее избавиться от токсинов и инфекции, «перезапустив» свои защитные силы. Чтобы провести ее правильно, сначала хорошенько попарь ноги, после чего вытри их и надень поверх носки, смоченные прохладной водой. Поверх носков можно надеть небольшие пакетики, и уже в таком виде перебираться в свою тепленькую постельку.

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Пей побольше

Негазированная вода, черный, зеленый и травяной чай – чем больше жидкости ты выпьешь на первом этапе заболевания, тем быстрее выведешь токсины и бактерии из организма.

Добавь уксуса

Эксперты советуют добавлять к теплой воде немного яблочного уксуса и меда – такой коктейль полезен для кожи, фигуры и здоровья в целом. Кислоты, содержащиеся в яблочном уксусе хорошего качества, препятствуют вздутию живота, появлению акне и помогают бороться с ангиной.

отсюда