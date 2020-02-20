Ксения Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого канала»

Кот из Нижнего Новгорода, которого зовут просто Рыжий, имел отличные шансы не только остаться популярным в TikTok, но и завоевать всенародную любовь на «Первом канале». однако за несколько дней до назначенной даты съемки владельцу питомца поступил звонок с центрального телевидения и его поставили в известность об их переносе.

Свою заслуженную популярность хвостатый получил после публикования своим хозяином видео в приложении TikTok. Миллионные просмотры небольшого ролика за 3 дня подтверждают огромную славу.

Как недавно стало известно, после публикации видео Илью и Рыжего пригласили на «Первый канал» в шоу «Видели видео?» Чтобы пушистый герой добрался с комфортом, организаторы забронировали купе поезда полностью. Но, к сожалению, появление кота Рыжего на телеканале откладывается из-за съемок нового проекта Ксении Собчак «Док-ток».

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