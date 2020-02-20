В Госдуме одобрили право президента не распускать правительство при неутверждении премьера

close

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции РФ, которая позволяет президенту России распустить Госдуму в том случае, если она три раза отклонит предложенную им кандидатуру на пост премьер-министра.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после трехкратного отклонения представленных кандидатур на пост председателя правительства России, президент будет вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, однако не обязан это делать.

Согласно действующему закону, после трехкратного отклонения представленных кандидатур глава государства обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков прокомментировал поправку о контроле президентом правительства

— В Конституции хотят предусмотреть личную ответственность премьера перед президентом

— Поправки в Конституцию могут позволить президенту распускать ГД без утверждения кабмина

Источник