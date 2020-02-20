Путин пожал руку Собчак

close

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и телеведущая дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Ксения Собчак пожали друг другу руки в знак приветствия в ходе открытия памятника на Васильевском острове.

На церемонии присутствовала также вдова Собчака Людмила Нарусова. Цветы к памятнику возложили близкие и друзья экс-мэра.

Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака.

Собчак руководил городом с 1991 по 1996 год. Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался от острой сердечной недостаточности.

Источник