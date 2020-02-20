Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

МЕХИКО, 20 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — заявил Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли. Выступление президента транслировалось в его аккаунте в Twitter.

«Статья 2 создаёт полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности», — добавил глава государства. По словам Мадуро, создаваемая комиссия будет обладать необходимыми полномочиями для трансформации всей нефтяной отрасли «от А до Я».

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру «Роснефти» — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти», входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли «Роснефть» и ее «дочки» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.