СМИ: состояние пяти тяжелораненых при стрельбе в Германии критическое

БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Состояние пяти тяжелораненых в результате стрельбы в немецком Ханау критическое, сообщает газета Hanauer Anzeiger.

«Согласно многочисленным сообщениям СМИ, жизнь пяти тяжелораненых под угрозой», — сообщила газета.

Полиция ранее подтвердила, что пять человек тяжело ранены в результаты стрельбы в немецком городе Ханау, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.

В распространенном позже сообщении полиция проинформировала о гибели восьми человек в результате стрельбы в городе. Преступники не найдены, их мотивы пока неизвестны.