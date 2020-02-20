National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Уничтожить человечество или приблизить его к концу света могут пять типов атомных подводных лодок, существующих или проектируемых в настоящее время, их список приводит издание The National Interest.

Авторы статьи напоминают, что в разгар холодной войны американская субмарина типа «Огайо» была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса». Другой грозной субмариной издание называет американскую перспективную АПЛ типа «Коламбия», строительство которой должно начаться в 2020 году.

Также издание упоминает «самую тихую российскую подлодку с баллистическими ракетами» — АПЛ проекта 955А «Борей-А» с ракетами Р-30 «Булава» на борту, российскую субмарину проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную баллистическими ракетами «Синева» и подводную лодку проекта 885М «Ясень» с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса «Калибр».

Ранее The National Interest написал, что ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны сделать Америку «необитаемой», даже если другие ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе».

В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса «Борей». Из них построены и вошли в состав флота три: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая подлодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.