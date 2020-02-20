Путин прокомментировал сообщения о распаде «тандема» с Медведевым

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предположение, что его так называемый тандем с Дмитрием Медведевым распался.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

kremlin.ru

«Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем», — заявил глава государства в интервью ТАСС.

На предположение о том, что учреждение должности заместителя председателя Совета безопасности и назначение на нее господина Медведева вызывает «некоторое ощущение поспешности», глава Совбеза ответил: «Ощущение — это совсем не одно и то же, что реальная жизнь».

Российский лидер рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства, пишет «Коммерсантъ».

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет», — сообщил Владимир Путин.

Он также пояснил, что должность заместителя председателя Совета безопасности не равна по статусу посту вице-президента.

После отставки правительства в январе Владимир Путин подписал указ о введении должности замглавы Совбеза. Этим же указом он назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

20 вопросов

20 февраля на сайте информагентства ТАСС опубликовано большое интервью с Владимиром Путиным, приуроченное к 20-летию руководства президента. Спецпроект называется «20 вопросов Владимиру Путину».

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