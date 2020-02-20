Турецкие военные начали отвод войск из Сирии

Турецкие силы покидают места дислокации в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака. Об этом сообщают в среду близкие курдам сирийские СМИ.По их данным, турецкие военнослужащие поджигают позиции, на которых они размещались. Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию «Источник мира».Новости Сирии на сегодня, 20 февраля 2020Самолеты ВКС РФ минувшей ночью нанесли очередные удары по базам джихадистов. По-всей видимости в этот раз, российская авиация применила бомбы объёмного взрыва.Внезапной бомбардировке подверглись формирования боевиков, расположенные в городе Терманин, который находится на границе провинций Идлиб и Алеппо. Так как скопление джихадистов в этом населенном пункте было достаточно велико, то российское командование приняло решение уничтожить живую силу противника «одним махом». Для этого были использованы боеприпасы объемного взрыва, которые еще называют вакуумными бомбами.Очевидцы сняли один из эпизодов авиаудара. На кадрах запечатлен момент взрыва, который сопровождался колоссально огромной вспышкой, что подтверждает версию применения вакуумных бомб.Стоит отметить, что ранее российская авиация в Сирии эпизодически использовала боеприпасы объёмного взрыва, уничтожая живую силу противника и опорные пункты боевиков, однако, в последнее время такие моменты не наблюдались. Итогом этой воздушной поддержки станет то, что сирийская армия без усилий сможет занять город Терманин, не неся напрасных потерь или вообще без боя.«Бомба объёмного взрыва является самым настоящим потрошителем – при попадании в цель она эффективно поражает живую силу противника, небронированную и бронированную технику, буквально сметает различного рода укрепления и т.д. Вероятность выживания при нахождении в радиусе взрыва подобной авиабомбы стремится к абсолютному нулю», — отмечают военные эксперты.Карта боевых действий в Сирии от 20.02.2020: обзор последних новостей

Утром международной аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял рейс из Дамаска, как сообщает сирийское государственное агентство SANA. На восемь лет международной аэропорт был закрыт для рейсов из-за угрозы обстрела со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которые удерживали за собой западную окраину города Алеппо. В воскресенье в ходе операции Сирийской арабской армии (САА) город был полностью освобожден от вооруженных группировок. Министерство транспорта Сирии объявило, что работа аэропорта будет возобновлена и уже планируются новые рейсы в Каир и Дамаск.Боевики «Сирийской национальной армии» заявили об уничтожении в результате ракетного обстрела двух танков и одной БМП сирийской армии в районе деревни Шейх-Акиль, как передает агентство Jisr TV. Информации о жертвах среди экипажа не поступало. У поселка Дарат-Изза подразделения САА открыли ответный огонь из РСЗО по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Вечером боевики предприняли безуспешную попытку атаки. Авиация ВВС Сирии нанесла удары по местам дислокации противника у деревень Кафр-Нуран и Аль-Атариб. В кантоне Манбидж неизвестные совершили покушение на одного из полевых командиров бригад «Джейш Ат-Тувар», одной из фракций «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передала Сирийская обсерватория по правам человека, автомобиль в котором командир возвращался вместе с другим высокопоставленным членом группировки из поселка Сарин в город Манбидж был обстрелян из автоматов. Оба боевика погибли. Согласно заявлению международного фонда Oxfam International, в провинции Даръа между поселками Ядуда и Нава на их сотрудников было совершено нападение.Неизвестные обстреляли автомобиль фонда. Погибли два человека: Вассим Хазим – сотрудник службы безопасности персонала и Адель аль-Халаби – водитель. Как сообщает представитель Oxfam в Сирии Моутаз Адхам, они погибли при выполнении задач организации на юге провинции, при доставке гуманитарной помощи мирным жителям, проживающим в районах пострадавших во время боевых действий. По данным Сирийской сети по правам человека, с начала гражданского конфликта в 2011 году в САР было убито не менее 1000 работников и волонтеров гуманитарных организаций.