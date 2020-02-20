Стриженовы призвали поддержать Заворотнюк

На прошедшей в Москве церемонии «Пара года», где чествовали семьи отечественного шоу-бизнеса, вспомнили про актрису Анастасию Заворотнюк. Раньше ведущими церемонии были Анастасия Заворотнюк и ее муж – фигурист Петр Чернышев. В этом году церемонию вели Стас Костюшкин с супругой.Сегодня, 20 февраля, новости об Анастасии Заворотнюк: как ее состояние здоровьяНаграду «Самая крепкая пара» получили супруги Стриженовы. «Знаете, если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре и все свои номинации посвятим именно этой паре», – сказал Александр Стриженов, получая статуэтку.В конце концов свою статуэтку Стриженовы передали Заворотнюк и Чернышеву.Звезда комедийного сериала уже очень давно не выходила в свет. СМИ сообщали, что Анастасия тяжело больна. По некоторым данным, у нее рак головного мозга.Анастасия Заворотнюк еще в конце прошлого года пропала со всех радаров. О том, где она сейчас находится, известно только ее родственникам. Есть данные, что актрису выписали из больницы. Не исключено, кстати, что «прекрасная няня» находится за границей. Вот кто точно уехал из России, так это Анна Заворотнюк. Впервые за несколько месяцев на странице девушки в Инстаграме появились обновления. Судя по сторис Анны, она в данный момент находится в Италии.

Девушка отправилась на отдых не одна, судя по снимку из кафе. Но пока неизвестно, кто ее спутник. Анна прекрасно проводит время, любуясь старинной архитектурой Рима и поедая местные деликатесы. Девушка ни в чем себе не отказывает — в ее тарелке замечены трюфели. Вероятно, финансовая ситуация в семье Заворотнюк не так плоха, как всем кажется. Интернет-пользователи уже шутят, что Анна отдыхает в Риме на предоплату от Андрея Малахова. Девушку ждут в телешоу скандального ведущего, чтобы узнать подробности о состоянии здоровья ее матери. Скорее всего, с Анастасией Заворотнюк все в порядке. Иначе трудно объяснить фотографии с отдыха ее дочери. Если бы «прекрасная няня» находилась при смерти, то устраивать римские каникулы было бы как минимум странно.