Как заработал состояние Николай Сторонский: основатель Revolut стал миллиардером

Как заработал состояние Николай Сторонский, основатель Revolut и сын топ-менеджера Газпрома, особенно интересно узнать, так как он пополнил список миллиардеров страны. Биография его это история жизни успешного человека, который воплотил в жизнь интересную идею.

Основатель Revolut Николай Сторонский стал миллиардером

Благодаря привлечению новых инвестиций стоимость финтех-стартапа Revolut была оценена в 6 млрд долларов США. Это привело к тому, что в России появился еще один долларовый миллионер. Им стал основатель Revolut Николая Сторонский.

Предложения Сторонским были получены от нескольких венчурных фондов. Инвесторов он начал искать в конце 2019 года. Доля основателя в общей стоимости фонда составляет 30%. Таким образом, состояние Николая Сторонского можно оценивать в размере порядка 1,65 млрд долларов США.

Основным инвестором по новой сделке Revolut выступила компания Technology Crossover Ventures. Его инвестиции составили 150 млн долларов США. Кроме того, вложился в Revolut фонд Bond Capital и Ribbit Capital. При продаже новых акций компания смогла привлечь 500 млн долларов США.

Представители компании Revolut пока не комментируют поступившую информацию. Ожидается, что в ближайшее время будет предоставлена официально о результатах привлечения инвестирования.

Стоит отметить, что по сведениям полученным ранее, в 2018 году, стоимость компании Revolut оценивалась в 1,7 млрд долларов США. Сторонский же в апреле 2019 года вошел в список самых богатых людей страны. Его состояние оценили в сумму 500 млн долларов США. И судя по всему, впереди у компании перспективы увеличить стоимость до 10 -20 млрд долларов США.

Как заработал состояние Николай Сторонский

Компания разработала приложение, которое позволяет производить обмен валюты без комиссии банка. Идея Сторонскому пришла после того, как он заметил, что во время заграничной поездки потратил порядка 2 тыс. долларов США на комиссию. Это позволило стать ему миллиардером в 35 лет.

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Свою идею Сторонский начал воплощать в 2015 году. Штаб-квартира компании Revolut находится в Великобритании. С 2019 года она работает с Visa. Revolut продолжает осваивать мировые финансовые рынки и планирует стать часть российской финансовой системы.

Сервис Revolut представляет собой мобильное приложение, которое привязано к банковской карте. Обмен валют при его помощи проводиться по межбанковскому курсу.

Это приложение позволяет стать обладателем собственного банковского счета в любой стране мира. И это действительно выгодно, так как, допустим на каждой потраченной 1 тыс. долларов клиент Сбербанка теряет порядка 70-80 долларов США.

Стоит отметить, что Revolut, пытался выйти на российский рынок еще в 2019 году. Это не получилось, а Тинькофф-банк в придачу еще и скопировал эту систему. На Revolut помимо конкурентов негативно влияет достаточно агрессивная среда в экономике страны. Власти с опаской относятся к компаниям, имеющим иностранные корни.

Основные факты биографии Николая Сторонского

Николай Стронский родился 21 июля 1984 года в подмосковном городе Долгопрудное. Окончив физико-математическую школу, он поступил в МФТИ на факультет общей и прикладной физики. В 2006 году он получил еще и диплом Российской экономической школы. С этого же года начал проходить стажировку в банке Lehman Brothers, расположенном в Лондоне.

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После того как банк обанкротился в 2008 году Стронский поработал немного в брокерском доме Nomura, а затем в течение 5 лет трудился на Credit Suisse. В 2014 году он задумал Revolut, а в 2015 году воплотил его.

Журнал Форбс внес Стронского в российский список самых богатых людей. В 2019 году он занял 199-е место. И судя по всему в 2020 году он поднимется выше.

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Основатель Revolut женат и воспитывает двоих детей. Его семья проживает в Лондоне. Примечательно, что отец миллиардера декабря 2019 года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз».

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