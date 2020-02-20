Турецкая лира упала до минимума, зафиксированного в мае

Лира подешевела до 6,07 за доллар. Кроме того, днём ранее лира также упала на 0,4% — до 6,06 по отношению к американской валюте, пишет Ahval.

Согласно опросу Reuters с участием экономистов, Центральный банк, уже снизивший процентные ставки до 11,25% с 24% в июле, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу банка, на следующем заседании в среду намерен сократить затраты по займам ещё на 0,5 процентных пункта.

По данным издания, слабость валюты становится всё более очевидной из-за того, что Турция всё больше втягивается в борьбу между армией президента Сирии Башара Асада и боевиками-исламистами, которые являются последним оплотом оппозиции его правлению в северо-западной провинции Идлиб. Высокопоставленные официальные лица Турции провели переговоры со своими российскими коллегами в Москве во вторник на второй день встреч, призванных добиться прекращение огня.

По мере усиления боевых действий в Сирии с участием вооружённых сил Турции, за последние две недели более дюжины турецких солдат погибли в столкновениях с сирийской армией. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее смягчение денежного обращения со стороны ЦБ может привести к уязвимости лиры по мере ускорения инфляции.

Надо сказать, что в этом году лира уже подешевела на 2%. Турецкая национальная валюта упала на 28% в 2018 году после политического кризиса с Соединёнными Штатами относительно задержания американского пастора, а также когда правительство Турции наводнило экономику дешёвыми кредитами и другими стимулами. В прошлом году лира потеряла ещё 11% по отношению к доллару.

Основной фондовый индекс BIST-100 во вторник также наметил тенденцию к снижению, потеряв 0,6% и опустившись до 12, 085 пунктов. Акции Garanti BBVA, крупного турецкого банка, предпочитаемого многими иностранными инвесторами, упали на 0,9% — до 11,63 лиры.