США намерены установить гиперзвуковые ракеты на подлодках

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Соединенные Штаты хотят установить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния». Об этом сообщает издание Института ВМС США (USNI) со ссылкой проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Уточняется, что военно-морской флот намерен развернуть неядерное гиперзвуковое оружие быстрого удара на ударных подводных лодках класса «Виргиния».

Также отмечается, что программу «обычного быстрого удара» (CPS) планируется завершить к 2028 году.

По данным издания, на разработку выделяется $1 млрд.

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