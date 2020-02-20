Йельский университет приобрел старинную облигацию из козьей кожи и теперь получает по ней проценты

Голландская облигация 1648 года, размещенная в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке в Йельском университете, отличается от десятков тысяч рукописей, которые там хранятся.

Большая часть архива представляет собой артефакты, то есть первоначальная цель документов уже выполнена. Но по этой уникальной облигации выплачивается годовой процент, и это спустя 369 лет после ее написания.

Облигация была выпущена 15 мая 1648 года голландским кооперативом De Stichtse Rijnlanden, состоящим из землевладельцев и зажиточных граждан, которые управляли дамбами и каналами региона Нижний Рейн. Ценную бумагу, которая представляет собой кусок специальным образом обработанной козлиной кожи размером 20 на 33 сантиметра, выпустили для финансирования строительства причала на реке Лек.

READ Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова принимает подарки от незнакомца

Согласно первоначальным условиям, по этой облигации можно было бессрочно получать 5 процентов годовых, позже ставка была снижена до 3,5, а затем до 2,5 процентов.

В 2003 году Йельский университет приобрел документ за 24 тысячи евро в качестве музейного экспоната и не проявлял к нему интереса как к ценной бумаге. Согласно Управлению водных ресурсов, это одна из пяти выпущенных облигаций. О том, что по ней можно получить деньги, выяснилось только после телефонного звонка в De Stichtse Rijnlanden. В 2015 году куратор библиотеки Тимоти Янг отправился в Амстердам в штаб-квартиру управления за процентами. Всего управление выплатило 136,2 евро.

«Йельская облигация — чрезвычайно редкий пример ценных бумаг, выпущенных без срока погашения и все еще выплачивающих проценты. Удивительно, что подобное еще существует», — сказал Герт Рувенхорст, профессор Йельского университета.

READ Букмекеры сообщили о возможном закрытии почти всех своих контор

27.09.2017