Какие ценности перевозил затонувший Титаник: мумии, опиум и бриллианты

Трагическая история Титаника стала предметом бесчисленных книг, документальных фильмов и научных исследований. Более ста лет назад крупнейший лайнер своего времени натолкнулся на айсберг и затонул, унеся с собой в пучину жизни полутора тысяч людей. По сей день в научных сообществах не утихают споры об истинных причинах катастрофы: бытует версия, что корабль атаковали специально, чтобы захватить неведомые сокровища, которые в тайне провозил на борту капитан. Большинство предположений совершенно абсурдны и придуманы охочими до мистификаций шарлатанами, но есть и теории, которые подтверждают некоторые факты.

Опиум

За время плавания четверо пассажиров Титаника попали в бортовой госпиталь для лечения от сильнейшей опиумной зависимости. В 1912 году опиум уже запретили к продаже во многих цивилизованных странах, и перевозка зелья значительно подорожала. В трюмах Титаника обнаружены останки нескольких тонн прессованного в пластины опиума. Провозили его, естественно, нелегально.

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Бриллиант Хоупа

Одна из теорий гласит, что супружеская пара перевозила на Титанике редкий голубой бриллиант Хоупа. Этот камень издавна славился тяготеющим над ним проклятием: украденный в Индии, он перешел Людовику XV, затем Марии-Антуанетте, закончившей дни на эшафоте. Считается, будто именно бриллиант Хоупа привез в Европу чуму, и он же погубил своих новых владельцев — а заодно и весь корабль.

Египетская мумия

Несколько спасшихся матросов рассказывали прессе и полиции довольно странную историю о египетской мумии, якобы поднятой на борт перед самым отплытием. Таинственный ящик перевозил в Америку лорд Кэнтервиль, настоявший на том, чтобы ценный груз хранился прямо на капитанском мостике.

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Золотые слитки

Первый класс занимали весьма состоятельные люди. Первая же экспедиция к затонувшему кораблю позволила оценить его сокровища в 250 миллионов долларов. Антиквариат, живопись и драгоценные камни попали в объективы камер, а некоторые из особо ценных предметов даже были подняты на поверхность. Однако, роботы-ныряльщики не справились с железными сейфами, установленными на нижней палубе затонувшего гиганта. Считается, что в них перевозил тонну золота один из доверенных руководителей масонского ордена.

Дорогая живопись

Достоверно известно, что на Титанике перевозили картину Жака-Франсуа Блонделя La Circassienne Au Bain и страховая компания даже выплатила владельцу (Морицу Стеффансону) ее стоимость — около $100 000. По сегодняшним меркам эта сумма уже превысила бы два с половиной миллиона долларов. Интересно, что Мориц Стеффансон заявил было о целой коллекции невероятно дорогих полотен, однако затем предпочел забрать свои слова обратно. Предполагается, что Стеффансон и в самом деле перевозил в трюмах Титаника раритетные картины, украденные из крупнейших музеев Европы.

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